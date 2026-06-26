Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ θα μεταδοθούν την Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 21:00 από το MEGA

Το MEGA θα μεταδώσει για 7η συνεχή χρονιά τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ την Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 21:00. Ο μοναδικός μουσικός θεσμός της χώρας, που συμπληρώνει φέτος 23 χρόνια γεμάτα ρυθμό και ξεχωριστές στιγμές, συγκέντρωσε τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής σκηνής σε μια εντυπωσιακή βραδιά στο γήπεδο Tae Kwon Do.

Ο διαχρονικός οικοδεσπότης, Θέμης Γεωργαντάς, συνάντησε την πολυτάλαντη Χρυσηίδα Γκαγκούτη στην παρουσίαση των φετινών βραβείων. Μαζί τους οι Superhosts: Konnie Metaxa, Dr. Chris, Giorgos Davos, Marianna Grfld, Upinthehype και Athina Klimi.

Με κεντρικό concept το «Summer in Greece», η βραδιά ξεκίνησε με το warm-up set του Αντώνη Δημητριάδη AD1 μαζί με την Athena Manoukian.

Το opening act του Akylas με το «Ferto» άνοιξε και επίσημα τη φετινή διοργάνωση, για να ακολουθήσουν διαδοχικές μουσικές εμφανίσεις από τη Marseaux, τη Marina Spanou με ένα ξεχωριστό medley, τη LILA, τη Marina Satti και την Κατερίνα Λιόλιου. Η Έλενα Παπαρίζου και η Ελένη Φουρέιρα ξεσήκωσαν το κοινό παρουσιάζοντας για πρώτη φορά live τα νέα τους τραγούδια.

Από τις πιο δυναμικές συμπράξεις της βραδιάς ήταν η συνάντηση της Ρίας Ελληνίδου με την Άντζελα Δημητρίου, της Anastasia με την Antigoni, της Ανδρομάχης με την Τζένη Κατσίγιαννη, καθώς και του APON με τη θρυλική Μαριώ στο «Ρεμπέτικο».

Παράλληλα, ο Rack συναντήθηκε στη σκηνή με τον Sidarta και ο FY συνέπραξε μοναδικά με τη Ρία Ελληνίδου και στη συνέχεια με την Ellize. Οι Manos, Dina και LILA χάρισαν ξεσηκωτικές dance στιγμές, ενώ διεθνή αέρα έφερε στα MAD VMA η νικήτρια της Eurovision 2026, DARA. Το φαντασμαγορικό φινάλε σφραγίστηκε από το καθηλωτικό closing act του Θοδωρή Φέρρη και της Ελένης Φουρέιρα.