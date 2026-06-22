Υπό τη διεύθυνση του καταξιωμένου αρχιμουσικού Μιχάλη Οικονόμου , η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, ο Λεωνίδας Καβάκος και ο Ηλίας Λιβιεράτος, παρουσίασαν αριστουργηματικά των έργων Ludwig van Beethoven και Wolfgang Amadeus Mozart , εισπράττοντας το πιο θερμό κοινό του χειροκρότημα.

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά χάρισε στο κοινό η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ , ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος και ο σπουδαίος μουσικός Ηλίας Λιβιεράτος , σε μια μεγάλη καλλιτεχνική σκηνή συναυλία , στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού , με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής , την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026.

Υπό τη διεύθυνση του καταξιωμένου αρχιμουσικού Μιχάλη Οικονόμου , η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, ο Λεωνίδας Καβάκος και ο Ηλίας Λιβιεράτος, παρουσίασαν αριστουργηματικά των έργων Ludwig van Beethoven και Wolfgang Amadeus Mozart , εισπράττοντας το πιο θερμό κοινό του χειροκρότημα.

Ο εμβληματικός χώρος του Ηρωδείου ήταν κατάμεστος, καθώς πλήθος κόσμου θέλησε να απολαύσει το σπουδαίο καλλιτεχνικό γεγονός.

Τη συναυλία παρακολούθησαν εκλεκτοί προσκεκλημένοι, τους οποίους υποδέχτηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος . Μεταξύ αυτών ήταν ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Αθανάσιος Μπούρας , ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου , η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη , ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης , ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Μιχάλης Πικραμένος , η πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σωτηρία Ντούνη , η πρέσβειρα της Αυστρίας, Γκέρντα Φογκλ , ο πρέσβης της Γερμανίας, Αντρέας Κιντλ , ο πρέσβης της Γεωργίας, Λεβάν Μπερίτζε , ο πρέσβης της Ιαπωνίας , ο Πρέσβης της Ιαπωνίας, Ολ. Ποπόφ , η πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Βαρελά , καθώς και εξέχοντα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών και της πανεπιστημιακής κοινότητας .

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου , μεταδόθηκε ζωντανά από το Τρίτο Πρόγραμμα , και σύντομα θα απολαύσουμε μέσα από το κανάλι της ΕΡΤ .