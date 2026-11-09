Με το μήνυμα «Μία διαδρομή, χιλιάδες ιστορίες» εργαζόμενοι της ΕΡΤ έτρεξαν στον Αγώνα 5 χλμ του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Γεμάτοι ενέργεια και θετική διάθεση, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, δεκάδες εργαζόμενοι της ΕΡΤ πήραν μέρος στον Αγώνα Δρόμου 5 χλμ., στο πλαίσιο του 43ου Αυθεντικού Μαραθώνιου της Αθήνας. Με το φετινό μήνυμα του Μαραθωνίου, «Μία διαδρομή, χιλιάδες ιστορίες», όλοι μαζί έδωσαν το «παρών» στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χρονιάς.

Στο πλευρό των δρομέων, για να τους εμψυχώσει, βρέθηκε και ο Kosmos 93.6. Το απόγευμα του Σαββάτου, οι παραγωγοί Κλαούντια Μάτολα και Πέτρος Αδάμ, από το ειδικά διαμορφωμένο van που ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Σέκερη, συνόδευσαν μουσικά όχι μόνο τον Αγώνα Δρόμου 5 χλμ., αλλά και τον Αγώνα Δρόμου Παιδιών 1.200 μ., καθώς και τον Αγώνα 5km Universities Night Run.

Η ΕΡΤ, όπως κάθε χρόνο, μετέδωσε αποκλειστικά τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, σε απευθείας σύνδεση, από την ΕΡΤ1, αξιοποιώντας το δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό της στην κάλυψη της ιστορικής διαδρομής από τον Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο. Στην περιγραφή ήταν οι Περικλής Μακρής και Χρήστος Σαράντος, ενώ στο ρεπορτάζ η Κατερίνα Αναστασοπούλου και ο Γρηγόρης Τάτσης. Παράλληλα, την εξέλιξη του αγώνα κάλυπταν με ζωντανές συνδέσεις το ΕΡΤnews και η ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

Τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και τα Μουσικά Σύνολα βρίσκονταν σε επιλεγμένα σημεία της διαδρομής, με ειδικά διαμορφωμένα βαν και ζωντανή μουσική, δίνοντας τον δικό τους ρυθμό στην προσπάθεια των δρομέων.

Στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής το Rhythm Section της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής υποδεχόταν μουσικά τους δρομείς με τους Γιώργο Παπαχριστούδη (πιάνο – ενορχήστρωση), Δημήτρη Τσεκούρα (ηλ. μπάσο), Νίκο Κασαβέτη (ντραμς), Δημήτρη Κουφογιώργο (κιθάρα), Αλέξανδρο Δεσποτίδη (ηλ. κιθάρα), Νικόλ Πέππα (σαξόφωνο), Μάριο Μάλφα (κόρνο), Λεωνίδα Κολέλη (τρομπόνι) και Κυριακή Κετίκογλου (τρομπέτα). Μουσικές επιλογές για τους συμμετέχοντες έκανε και η παραγωγός του Τρίτου Προγράμματος, Αλεξάνδρα Γιαλίνη.

Στη συμβολή Μεσογείων και Σλήμαν, οι παραγωγοί του Δεύτερου Προγράμματος Μαργαρίτα Μυτιληναίου, Βάνα Δαφέρμου, Μικαέλα Θεοφίλου, Ελένη Γιαννοπούλου και Άντρη Βασιλειάδου από το βαν του σταθμού εμψύχωναν μουσικά τους δρομείς.. Τέλος στο Μέγαρο Μουσικής οι παραγωγοί του Kosmos Λιάνα Μαστάθη, Κωνσταντίνος Παντζόγλου, Λουκία Σούπουλη και Ρουμπίνη Σταγκουράκη συνόδευαν με τις επιλογές τους τους δρομείς, λίγα μέτρα πριν από τον τερματισμό.