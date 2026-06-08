Η διοργάνωση περιλάμβανε έκθεση, κεντρική ημερίδα, παρουσίαση έρευνας, workshop και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τριήμερο Media & Magazine Days 2026, η πολυθεματική διοργάνωση της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ), που φιλοξενήθηκε στο Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων και ήταν αφιερωμένη στην αξία του έντυπου και περιοδικού Τύπου, της ποιοτικής ενημέρωσης, της ενυπόγραφης δημοσιογραφίας και της φιλαναγνωσίας.

Η διοργάνωση περιλάμβανε έκθεση, κεντρική ημερίδα, παρουσίαση έρευνας, workshop και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον εκπροσώπων της Πολιτείας, του δημοσιογραφικού και εκδοτικού κόσμου, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της αγοράς επικοινωνίας και του ευρύτερου κοινού.

Η έκθεση «Ο Περιοδικός Τύπος μέσα στον Χρόνο»

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, το κοινό είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί την έκθεση «Ο Περιοδικός Τύπος μέσα στον Χρόνο», η οποία συγκέντρωσε σημαντική επισκεψιμότητα και ιδιαίτερα θετικά σχόλια. Η έκθεση, αξιοποιώντας υλικό από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων και το ιστορικό αρχείο της ΕΔΙΠΤ, ανέδειξε τον πλούτο, την πολυφωνία και τη διαχρονική συμβολή των εντύπων στην κοινωνική, επιστημονική, πολιτιστική και επαγγελματική ζωή της χώρας.

Την επιμέλεια της έκθεσης είχε η Joy Koumentakou, σε στενή συνεργασία με την επιστημονική ομάδα της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων. Μέσα από την πολύτιμη συμβολή των αρχειονόμων, βιβλιοθηκονόμων και στελεχών της Βιβλιοθήκης, αναδείχθηκε σπάνιο αρχειακό υλικό που παρουσίασε τη διαδρομή του ελληνικού περιοδικού Τύπου από τη δεκαετία του 1930 έως σήμερα.

Η ημέρα των μαθητών και της φιλαναγνωσίας

Ξεχωριστή θέση στο Media & Magazine Days 2026 κατείχε η τρίτη και τελευταία ημέρα της διοργάνωσης, η οποία ήταν αφιερωμένη στους μαθητές και τη νέα γενιά. Σχολεία της Αττικής επισκέφθηκαν το Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων και συμμετείχαν σε διαδραστικές εκπαιδευτικές δράσεις που στόχο είχαν να φέρουν τα παιδιά πιο κοντά στον κόσμο της ενημέρωσης και του έντυπου Τύπου.

Μέσα από δημιουργικά εργαστήρια και βιωματικές δραστηριότητες, οι μαθητές γνώρισαν τη βασική δομή μιας είδησης, δημιούργησαν το δικό τους εξώφυλλο περιοδικού και προσέγγισαν τη δημοσιογραφία μέσα από το παιχνίδι και τη συμμετοχή. Στο τέλος των δράσεων προσφέρθηκαν αναμνηστικά δώρα στους μαθητές, ευγενική χορηγία της εταιρείας «Πλαίσιο».

Η Κεντρική Ημερίδα

Κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η Κεντρική Ημερίδα της 4ης Ιουνίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, των ΜΜΕ, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς. Την έναρξη των εργασιών πραγματοποίησε η Πρόεδρος της ΕΔΙΠΤ Πέννυ Καλύβα, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστας Βλάσης. Τον συντονισμό της ημερίδας είχε ο Γενικός Γραμματέας της ΕΔΙΠΤ Κωστής Σπύρου.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσίαση της πανελλαδικής έρευνας αναγνωσιμότητας της Focus Bari από την Ξένια Κούρτογλου, Στρατηγική Σύμβουλο Performance & Leadership, τα ευρήματα της οποίας επιβεβαίωσαν ότι ο έντυπος Τύπος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πλέον αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης.

Σημαντικό μέρος της ημερίδας αποτέλεσαν τα τρία θεματικά πάνελ, τα οποία άνοιξαν έναν ουσιαστικό διάλογο για τον ρόλο του Τύπου, τη δημοσιογραφική δεοντολογία, την εμπιστοσύνη στην επικοινωνία και τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής. Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε και το Media Workshop με θέμα «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στα Media και στη Δημοσιογραφία», με εισηγητή τον δημοσιογράφο Dr Ανδρέα Μ. Παναγόπουλο.

Μια διοργάνωση με συνέχεια

Η μεγάλη συμμετοχή του κοινού, η επισκεψιμότητα της έκθεσης, το ενδιαφέρον που καταγράφηκε στην ημερίδα και η θερμή ανταπόκριση των σχολείων επιβεβαίωσαν ότι το Media & Magazine Days 2026 πέτυχε τον στόχο του, να αναδείξει τη διαχρονική αξία του έντυπου Τύπου και να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον της ενημέρωσης.

Η ΕΔΙΠΤ ευχαριστεί θερμά τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κον Νικήτα Κακλαμάνη για τη φιλοξενία και τη στήριξη της διοργάνωσης, καθώς και την επιστημονική ομάδα της Βιβλιοθήκης της Βουλής και το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για τη σημαντική συμβολή τους στην υλοποίηση της έκθεσης και των εκπαιδευτικών δράσεων.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στην Focus Bari για την υλοποίηση της πανελλαδικής έρευνας αναγνωσιμότητας, καθώς και σε όλους τους ομιλητές, συμμετέχοντες, συνεργάτες, χορηγούς και υποστηρικτές που συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Το Media & Magazine Days 2026 πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, της Περιφέρειας Αττικής, της ΕΔΕΕ και του ΣΔΕ. Χορηγοί της διοργάνωσης ήταν η ΔΕΗ και η ΔΕΠΑ Εμπορίας, ενώ χορηγός επικοινωνίας ήταν το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το Media & Magazine Days 2026 άφησε μια σημαντική παρακαταθήκη και ανανεώνει το ραντεβού του για το 2027.