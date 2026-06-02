Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο εμβληματικό Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων (Λένορμαν 218, Αθήνα) και φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένας ετήσιος θεσμός διαλόγου και πολιτισμού.

Η Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ) διοργανώνει από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου 2026 το “Media & Magazine Days 2026”, μια νέα πολυθεματική διοργάνωση αφιερωμένη στη διαχρονική αξία του έντυπου Τύπου, της ενυπόγραφης δημοσιογραφίας και της ποιοτικής ενημέρωσης. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο εμβληματικό Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων (Λένορμαν 218, Αθήνα) και φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένας ετήσιος θεσμός διαλόγου και πολιτισμού.

Η Κεντρική Ημερίδα και η έρευνα αναγνωσιμότητας

Στο επίκεντρο της τριήμερης διοργάνωσης θα βρεθεί η Κεντρική Ημερίδα, την Πέμπτη 4 Ιουνίου. Στην έναρξη θα χαιρετίσουν η Πρόεδρος της ΕΔΙΠΤ Πέννυ Καλύβα, ο Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστας Βλάσης,

Ξεχωριστή στιγμή της ημερίδας θα αποτελέσει η επίσημη παρουσίαση από τη Στρατηγική Σύμβουλο Performance & Leadership, Ξένια Κούρτογλου, της νέας πανελλήνιας έρευνας αναγνωσιμότητας για τον περιοδικό Τύπο, την οποία υλοποίησε η Focus Bari για λογαριασμό της ΕΔΙΠΤ, με πολύτιμα συμπεράσματα για τη σχέση του κοινού με τις έντυπες εκδόσεις στη σύγχρονη εποχή.

Η ημερίδα περιλαμβάνει επίσης τρία θεματικά πάνελ με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, των Μ.Μ.Ε., της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς της επικοινωνίας. Στο πρώτο πάνελ με θέμα «Ο θεσμικός ρόλος της έντυπης ενημέρωσης στη σύγχρονη εποχή» συμμετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δημήτρης Κιρμικίρογλου, η Πρόεδρος του ΑΠΕ-ΜΠΕ Άρια Αγάτσα, ο Αντιπρόεδρος της ΕΙΗΕΑ Γιώργος Δήμας και ο Πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ Σωτήρης Τριανταφύλλου. Τη συζήτηση συντονίζει ο Πρόεδρος της ΕΣΠΗΤ Θέμης Μπερεδήμας.

Το δεύτερο πάνελ με θέμα «Έντυπος Τύπος & Εμπιστοσύνη: Το αντίβαρο στην παραπληροφόρηση» φιλοξενεί την Αγγελική Γιαννοπούλου, V-P Media Practice Delivery της dentsu Greece και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Media Specialists της ΕΔΕΕ, τον Γιώργο Τσαπρούνη, Γενικό Διευθυντή Επικοινωνίας του Ομίλου Aktor, τον εκδότη και μέλος Δ.Ε. και Δ.Σ. του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνο Δεριζιώτη και τον Μάριο Δαφνομήλη, Σύμβουλο Foresight στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Τον συντονισμό έχει ο Αντιπρόεδρος της ΕΔΙΠΤ και εκδότης Βαγγέλης Παπαλιός.

Στο τρίτο πάνελ με θέμα «Από το Χθες στο Αύριο: Η εξέλιξη του περιεχομένου στα Media» συμμετέχουν η Δρ Μαρία Καμηλάκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων της Βουλής των Ελλήνων, η δημοσιογράφος και διδάσκουσα του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ Σόνια Χαϊμαντά, ο Πρόεδρος της ΕΙΕΤ Αντώνης Μουντάκης και ο πρώην Πρόεδρος της ΕΔΙΠΤ Μιχάλης Σαββάκης. Τη συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος και Co-Lead του Lean In Women in Media Ευαγγελία Τσικρίκα.

Workshop για την Τεχνητή Νοημοσύνη στα Media

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το Media Workshop με θέμα:

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη στα Media και στη Δημοσιογραφία», με εισηγητή τον δημοσιογράφο Dr Ανδρέα Μ. Παναγόπουλο, μέλος της Ομάδας Εργασίας της Alter Ego Media. Το workshop θα εστιάσει στις νέες δυνατότητες, αλλά και στις προκλήσεις που δημιουργεί η ΤΝ στο χώρο της ενημέρωσης και της δημοσιογραφίας.

Η έκθεση «Ο Περιοδικός Τύπος μέσα στον Χρόνο»

Κεντρική θέση στο τριήμερο πρόγραμμα κατέχει η έκθεση «Ο Περιοδικός Τύπος μέσα στον Χρόνο», η οποία θα παρουσιάσει σπάνιο αρχειακό υλικό από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων καθώς από και το ιστορικό αρχείο της ΕΔΙΠΤ και την 87χρονη πορεία των εντύπων της. Η έκθεση αναδεικνύει τη διαδρομή, τη συμβολή και τον πλουραλισμό της θεματολογίας του ελληνικού περιοδικού Τύπου μέσα στον χρόνο. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η Joy Koumentakou.

Ώρες λειτουργίας της έκθεσης:

• Τετάρτη 3 Ιουνίου | 17:00 – 19:00

• Πέμπτη 4 Ιουνίου | 17:00 – 19:00

• Παρασκευή 5 Ιουνίου | 09:00 – 13:00

Παράλληλες δράσεις και επισκέψεις σχολείων

Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων θα πραγματοποιηθούν οργανωμένες επισκέψεις δημοτικών σχολείων με δράσεις φιλαναγνωσίας για τα παιδιά. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις στους χώρους της Βιβλιοθήκης της Βουλής στο Καπνεργοστάσιο, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς χώρους της Αθήνας, καθώς και την έκθεση του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων «1945 – Το τέλος του πολέμου».

Το “Media & Magazine Days 2026” πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, της Περιφέρειας Αττικής, της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος και του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος. Χορηγοί: ΔΕΗ, ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ. Χορηγός Επικοινωνίας: Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας κατά την είσοδο στον χώρο.

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