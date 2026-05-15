Ένα τριήμερο αφιερωμένο στον έντυπο Τύπο, την ενυπόγραφη δημοσιογραφία και τη φιλαναγνωσία

Η Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.) προχωρά στη διοργάνωση του Media & Magazine Days 2026, μιας νέας τριήμερης πρωτοβουλίας αφιερωμένης στη διαχρονική αξία του περιοδικού Τύπου, της ενυπόγραφης δημοσιογραφίας και της ποιοτικής ενημέρωσης.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου 2026 στο εμβληματικό Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων (Λένορμαν 218), και φιλοδοξεί να αποτελέσει την αφετηρία ενός ετήσιου θεσμού που θα συνδέει τον κόσμο των media με την κοινωνία, τον πολιτισμό και τη νέα γενιά.

Κεντρική εκδήλωση της διοργάνωσης θα αποτελέσει η παρουσίαση της νέας πανελλήνιας έρευνας αναγνωσιμότητας για τον περιοδικό Τύπο, την οποία υλοποιεί η Focus Bari για λογαριασμό της ΕΔΙΠΤ, δέκα χρόνια μετά την τελευταία αντίστοιχη καταγραφή.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης θα παρουσιάζεται η έκθεση «Ο Περιοδικός Τύπος μέσα στον Χρόνο», με σπάνιο αρχειακό υλικό και ιστορικές εκδόσεις από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων και το αρχείο της Ε.Δ.Ι.Π.Τ., αναδεικνύοντας την πορεία και τη συμβολή του ελληνικού Τύπου στη δημόσια ζωή της χώρας.

Στο πλαίσιο του Media & Magazine Days 2026 θα πραγματοποιηθούν επίσης:

θεματικές συζητήσεις και πάνελ με εκπροσώπους των media & θεσμικών φορέων

δράσεις αφιερωμένες στη φιλαναγνωσία και τη σημασία του έντυπου λόγου,

οργανωμένες επισκέψεις σχολείων,

Media Workshops για τη δημοσιογραφία και τη δημιουργική γραφή

καθώς και διαδραστικές ξεναγήσεις στην έκθεση και στους χώρους της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων.

Το “Media & Magazine Days 2026” πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, της Περιφέρειας Αττικής, της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος και του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος. Χορηγός Επικοινωνίας: Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Χορηγός: ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Η κεντρική Ημερίδα της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 και ώρα 9:30 π.μ.

**Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και των συμμετεχόντων θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.

Είσοδος Ελεύθερη – Απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας

*Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και 210.72.20.875.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας