Στη νέα του θέση θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της παρουσίας της Mediaplus εκτός Γερμανίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη Βόρεια Αμερική

Η Mediaplus, ο βραχίονας media του γερμανικού διαφημιστικού ομίλου Serviceplan, ανακοίνωσε το διορισμό του Costin Mihaila στη νέα θέση του Global Chief Marketing Officer. Ο C. Mihaila θα αναφέρεται απευθείας στον Global CEO της Mediaplus, Matthias Brüll, και αναλαμβάνει έναν κομβικό ρόλο στη διεθνή ανάπτυξη της εταιρείας.

Ο C. Mihaila διαθέτει πείρα άνω των 20 ετών στον όμιλο WPP και ειδικότερα στην EssenceMediacom, όπου κατείχε ανώτερες διοικητικές θέσεις. Μεταξύ άλλων, υπηρέτησε ως Global Client President και Managing Director EMEA της EssenceMediacom, ενώ είχε επίσης το ρόλο του global client lead στη WPP.

Στη νέα του θέση θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της παρουσίας της Mediaplus εκτός Γερμανίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη Βόρεια Αμερική, όπου CEO είναι η Tamara Alesi. Παράλληλα, θα εργαστεί για την περαιτέρω ανάπτυξη των τοπικών γραφείων και τη δημιουργία μεγαλύτερης συνέπειας σε βασικούς τομείς, όπως τα προϊόντα, τα εμπορικά μοντέλα και η διαχείριση πελατών. Επιπλέον, ο Mihaila θα έχει ως αποστολή τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των διεθνών αγορών της εταιρείας. Ο διορισμός του ακολουθεί την πρόσφατη πρόσληψη του Thomas Le Thierry, πρώην στελέχους της Dentsu, ως Global Chief Growth Officer, στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνούς επέκτασης της Mediaplus.