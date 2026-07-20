Την εβδομάδα 13 έως 17 Ιουλίου με 18,7% στο δυναμικό κοινό 18-54.

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Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης ανέβηκε η καλοκαιρινή «Κοινωνία Ώρα MEGA», επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του τηλεοπτικού κοινού στην πρωινή ενημέρωση του MEGA.

Η εκπομπή, με τον Νικήτα Κορωνάκη και τη Βελίκα Καραβάλτσιου στην παρουσίαση, επικράτησε του ανταγωνισμού την εβδομάδα 13 έως 17 Ιουλίου με 18,7% στο δυναμικό κοινό 18-54. Στο σύνολο του κοινού σημείωσε μέσο όρο 19%.

Σε επιμέρους γυναικείο κοινό, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» κατέγραψε ποσοστό 27,3%.

Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» θα συνεχίσει να αποτελεί την ιδανική ενημερωτική συντροφιά όλο το καλοκαίρι και να δίνει στους τηλεθεατές την πρώτη, πρωινή και εμπεριστατωμένη ματιά στην επικαιρότητα.