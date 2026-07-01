«Αλ Τσαντίρι Νιουζ», «The Chase», «Χαμογέλα και πάλι!» και «Markos by Night» βρέθηκαν στην πρώτη θέση της τηλεθέασης τη σεζόν 2025-2026.

«Αλ Τσαντίρι Νιουζ», «The Chase», «Χαμογέλα και πάλι!» και «Markos by Night» βρέθηκαν στην πρώτη θέση της τηλεθέασης τη σεζόν 2025-2026.

Περιεχόμενο με ισχυρή ταυτότητα, πρόσωπα που συνδέονται με βαθιά σχέση εμπιστοσύνης με τον τηλεθεατή και προγράμματα που ξεχωρίζουν για την αυθεντικότητά τους, συνέθεσαν τη συνταγή της επιτυχίας για την ψυχαγωγία του MEGA και φέτος. Δεν είναι τυχαίο πως το MEGA κλείνει την τηλεοπτική χρονιά με πρωτιά στο σύνολο του κοινού για το μήνα Ιούνιο με μέσο μερίδιο 13,5%.

Σάτιρα με θάρρος και διεισδυτική ματιά, αγαπημένα τηλεπαιχνίδια γνώσεων, σύγχρονα ψυχαγωγικά μαγκαζίνο που αφουγκράζονται τον παλμό της κοινωνίας και θεατρικές παραστάσεις με ξεχωριστή υπογραφή, συνιστούν τις διακριτές προτάσεις του MEGA. Ένα πρόγραμμα με συνέπεια και υψηλά standards, το οποίο δικαιώθηκε απόλυτα, όπως προκύπτει και από τους πίνακες τηλεθέασης, στο φινάλε της σεζόν.

Αλ Τσαντίρι Νιουζ

Ο Λάκης Λαζόπουλος κέρδισε το στοίχημα της τηλεθέασης για δεύτερη χρονιά στο MEGA. Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» κυριάρχησε στην κορυφή της τηλεθέασης καθ’ όλη τη διάρκεια της τηλεοπτικής περιόδου, σημειώνοντας μέσο όρο 19% στο σύνολο του κοινού και 16,7% στο δυναμικό κοινό.

Η σατιρική εκπομπή του MEGA κέρδισε την πρωτιά και σε επιμέρους κοινά, με το ποσοστό να φτάνει το 19,8% σε συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Η μέση κάλυψη του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» την περασμένη σεζόν ξεπέρασε τους 2,3 εκατ. τηλεθεατές.

The Chase

Το τηλεπαιχνίδι «The Chase» με τη Μαρία Μπεκατώρου προσέφερε καθημερινά αδρεναλίνη, διασκέδαση αλλά και γνώση στους τηλεθεατές που το ξεχώρισαν για πέμπτη σεζόν και το έφεραν στην κορυφή της τηλεθέασης.

Το «The Chase» βρέθηκε στην κορυφή στη ζώνη μετάδοσής του, σημειώνοντας μέσο μερίδιο 14,2% στο δυναμικό κοινό 18-54. Στο σύνολο του κοινού, το τηλεπαιχνίδι του MEGA κατέγραψε μέσο όρο 14,3%.

Σε ένα format που βασίζεται στην ταχύτητα, τη στρατηγική και τη συνεχή εναλλαγή έντασης, η Μαρία Μπεκατώρου δίνει κάθε απόγευμα τον ρυθμό στις αγωνιώδεις αναμετρήσεις των παικτών με τους Chasers.

Χαμογέλα και πάλι!

Το infotainment μαγκαζίνο του MEGA, «Χαμογέλα και πάλι!» με τη Σίσσυ Χρηστίδου, ήταν το σταθερό τηλεοπτικό ραντεβού του Σαββατοκύριακου, καθώς οι τηλεθεατές – και ειδικότερα τα γυναικεία κοινά που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της συγκεκριμένης τυπολογίας εκπομπών - το ξεχώρισαν ως την πιο ολοκληρωμένη πρόταση ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Με αποκλειστικά θέματα, ρεπορτάζ από την «καρδιά» των γεγονότων που πρωταγωνιστούν στην επικαιρότητα και συνεντεύξεις που συζητήθηκαν, το «Χαμογέλα και πάλι!» κατέγραψε πρωτιά στις γυναίκες 25-44 ετών με μέσο μερίδιο 15,1%.

Markos by Night

Ο Μάρκος Σεφερλής μετέφερε στη μικρή οθόνη τον παλμό της επιθεώρησης που φέρει την χαρακτηριστική του υπογραφή, χαρίζοντας στους τηλεθεατές του MEGA μοναδικές στιγμές γέλιου και ψυχαγωγίας.

Το «Markos By Night» σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις από την πρώτη μετάδοση θεατρικής παράστασης στο MEGA. Κρατώντας ιδανική συντροφιά στο κοινό, η εκπομπή κατέγραψε μέσο μερίδιο 13,5% στο σύνολο του κοινού και 14,2% στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ αναμένεται να συνεχίσει να δίνει θεατρικό ρυθμό και τα καλοκαιρινά βράδια του Σαββάτου.

Η σεζόν που ολοκληρώθηκε άφησε το δικό της, ανεξίτηλο στίγμα, επιβεβαιώνοντας ότι η ψυχαγωγία στο MEGA είναι μια ζωντανή σχέση με τους τηλεθεατές που εξελίσσεται καθημερινά. Η αυλαία για φέτος πέφτει, όμως η προετοιμασία για το νέο πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει, με στόχο ακόμα περισσότερες δυνατές τηλεοπτικές στιγμές.