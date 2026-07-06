Η ενημερωτική εκπομπή του MEGA ήταν πρώτη στο δυναμικό κοινό 18-54 -στον μέσο όρο του Σαββατοκύριακου- σημειώνοντας μερίδιο 11,8%.

Πρόσθεσε το Advertising.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι «Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη κέρδισαν την πρωτιά στην τηλεθέαση το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Ιουλίου.

Η ενημερωτική εκπομπή του MEGA ήταν πρώτη στο δυναμικό κοινό 18-54 -στον μέσο όρο του Σαββατοκύριακου- σημειώνοντας μερίδιο 11,8%.

Ιδιαίτερα υψηλές ήταν οι επιδόσεις την Κυριακή, όπου οι «Εξελίξεις τώρα» επικράτησαν του ανταγωνισμού με ποσοστό 16,4% στο σύνολο του κοινού και 14,4% στο δυναμικό κοινό 18-54. Η εκπομπή βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας παρουσιάζοντας τις αποκλειστικές δηλώσεις των Ρώσων φαρσέρ που παγίδευσαν τον Γ.Γ. Εθνικής Ασφάλειας, Θάνο Ντόκο. Η είδηση συζητήθηκε ευρέως και προκάλεσε τον δημόσιο διάλογο.

Με έμφαση στην έγκυρη ενημέρωση και την ανάδειξη σημαντικών θεμάτων της επικαιρότητας, οι «Εξελίξεις τώρα» πρωταγωνιστούν στην ενημέρωση του Σαββατοκύριακου.