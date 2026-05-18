Το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου

Το «Χαμογέλα και πάλι!» με τη Σίσσυ Χρηστίδου κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου και πέτυχε την υψηλότερη επίδοση για φέτος στο δυναμικό κοινό 18-54.

Ειδικότερα, το «Χαμογέλα και πάλι!» επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στη ζώνη μετάδοσής του, με μέσο μερίδιο 17,6% στο δυναμικό κοινό 18-54, ποσοστό που αποτελεί ρεκόρ τηλεθέασης για την εκπομπή από την αρχή της σεζόν. Η διαφορά από τον ανταγωνισμό διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο δυναμικό κοινό 18-54 στις 3,8 μονάδες.

Παράλληλα, το πρωινό ψυχαγωγικό μαγκαζίνο του MEGA κατέγραψε αυτό το Σαββατοκύριακο ρεκόρ σεζόν και στο σύνολο του κοινού, με μέσο όρο 15,3%.

Η πιο δυνατή, χαρούμενη και ενημερωμένη τηλεοπτική παρέα του «Χαμογέλα και Πάλι!» συνεχίζει δυναμικά την πορεία της, παραμένοντας η πιο σταθερή και ευχάριστη συνήθεια των τηλεθεατών τα Σαββατοκύριακα, πάντα μέσα από τη συχνότητα του MEGA.