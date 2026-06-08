Την Παρασκευή 5 Ιουνίου

Πρόσθεσε το Advertising.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης και την Παρασκευή 5 Ιουνίου, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του δυναμική και τη σταθερή προτίμηση του κοινού.

Η εκπομπή έρευνας του MEGA ξεχώρισε στη βραδινή ζώνη της Παρασκευής, καταγράφοντας 18,9% στο σύνολο του κοινού και 14,8% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Με επίκεντρο υποθέσεις που απασχολούν έντονα την κοινή γνώμη, το «Τούνελ» κράτησε ζωντανό το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, με την κάλυψη να πλησιάζει τους

1 εκατομμύριο τηλεθεατές.

Ιδιαίτερα υψηλές ήταν οι επιδόσεις και σε γυναικείες ηλικιακές ομάδες, με το μεγαλύτερο μερίδιο να καταγράφεται στο 24,5% αποδεικνύοντας τη σταθερή σχέση εμπιστοσύνης που έχουν αναπτύξει με την εκπομπή.