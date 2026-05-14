Στην πρώτη θέση της τηλεθέασης βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο στο MEGA.

Η σατιρική εκπομπή είχε για μια ακόμη βραδιά όλα εκείνα τα συστατικά που την καθιστούν διαχρονικά την αγαπημένη του τηλεοπτικού κοινού. Το «Τσαντίρι» κατέλαβε την κορυφή της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό 18-54 με 15,5%, ενώ σε επιμέρους ηλικιακή ομάδα σημείωσε το υψηλό ποσοστό 18,4%. Στο σύνολο του κοινού, το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» κατέγραψε 17%.

Εντυπωσιακή ήταν η κάλυψη του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», η οποία άγγιξε τους 2,2 εκατομμύρια τηλεθεατές στη χθεσινή prime time, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά πως η σάτιρα έχει βρει τηλεοπτικό σπίτι και αυτό είναι το MEGA.

Ο Λάκης Λαζόπουλος ανανεώνει το ραντεβού του με τους τηλεθεατές, προσκαλώντας τους στο τελευταίο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» της φετινής σεζόν, την Τετάρτη 3 Ιουνίου, στις 21:00, στο MEGA.