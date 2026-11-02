Η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Σαββατοκύριακου κατέκτησε την πρώτη θέση στην τηλεθέαση, σημειώνοντας μέσο όρο 21,3%.

Ρεκόρ εξαετίας στην τηλεθέαση κατέγραψε το «MEGA Σαββατοκύριακο» με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα την Κυριακή 1η Νοεμβρίου. Η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Σαββατοκύριακου κατέγραψε μερίδιο 22,1% στο σύνολο του κοινού και συγκέντρωσε 189.000 τηλεθεατές. Πρόκειται για τις υψηλότερες επίδοσεις της από την έναρξη μετάδοσης το 2020, στο MEGA.

Σε επίπεδο διημέρου (31 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου), το «MEGA Σαββατοκύριακο» κατέκτησε την πρώτη θέση στο σύνολο του κοινού με μέσο όρο 21,3%. Στο δυναμικό κοινό 18-54, η εκπομπή σημείωσε μέσο όρο 13,7%.

Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τηλεοπτικό περιβάλλον, το «MEGA Σαββατοκύριακο» συνεχίζει να κερδίζει την προτίμηση των τηλεθεατών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει μαζί τους από την πρώτη ημέρα της παρουσίας του στον τηλεοπτικό αέρα. Η νέα αυτή επίδοση αποτελεί μια ακόμη επιβεβαίωση της δυναμικής της εκπομπής και της θέσης της στον χάρτη της πρωινής ενημέρωσης του Σαββατοκύριακου.