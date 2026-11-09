Την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης κατέκτησε το «MEGA Σαββατοκύριακο» με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα, το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Νοεμβρίου

Η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του MEGA επικράτησε των ομοειδών προγραμμάτων του ανταγωνισμού με μέσο όρο 19,4% στο σύνολο του κοινού και 13,8% στο δυναμικό κοινό 18-54. Μόλις μία εβδομάδα μετά την εντυπωσιακή επίδοση και το ρεκόρ εξαετίας που κατέγραψε την Κυριακή 1 η Νοεμβρίου, το «MEGA Σαββατοκύριακο» συνέχισε την επιτυχημένη πορεία του, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή του θέση στην προτίμηση των τηλεθεατών.