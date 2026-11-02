Οι εκπομπές «Φως στο Τούνελ», «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και «The Chase», καθώς και οι ζωντανές μεταδόσεις του UEFA Champions League βρέθηκαν στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης

Η ψυχαγωγία του MEGA κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης τον Οκτώβριο, με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που προσφέρει διαφορετικές επιλογές και διατηρεί διαχρονικά ισχυρούς δεσμούς με το τηλεοπτικό κοινό. Το «Φως στο Τούνελ», το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και το «The Chase» κατέκτησαν την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης του μήνα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή απήχηση τριών εκπομπών με ξεχωριστή ταυτότητα. Παράλληλα, οι λάτρεις του ποδοσφαίρου συντονίστηκαν μαζικά στο MEGA τον Οκτώβρη προκειμένου να παρακολουθήσουν τη μετάδοση των αναμετρήσεων του UEFA Champions League τα βράδια της Τετάρτης.

Πρωτιά για το «Φως στο Τούνελ»

Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη διατήρησε την κυριαρχία του στη βραδινή ζώνη τον Οκτώβριο, στο ξεκίνημα της 32ης χρονιάς του στη μικρή οθόνη, σημειώνοντας 20,8% στο σύνολο του κοινού και 17,6% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Ιδιαίτερα υψηλές ήταν οι επιδόσεις της εκπομπής και σε επιμέρους γυναικείο κοινό, όπου το μερίδιο τηλεθέασης έφτασε έως και το 30,2%, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει με τους τηλεθεατές.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στην κορυφή της τηλεθέασης

Η σάτιρα έχει το δικό της τηλεοπτικό σπίτι και αυτό είναι το MEGA. Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο ξεκίνησε δυναμικά την τρίτη σεζόν του και κατέκτησε την πρώτη θέση τον Οκτώβριο, τόσο στο γενικό σύνολο με μέσο μερίδιο 19,8% όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54 με 17,9%.

Η απήχηση της εκπομπής αποτυπώθηκε και στην κάλυψη, η οποία ξεπέρασε κατά μέσο όρο τους 2,3 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Το «The Chase» πρώτο στην προτίμηση του κοινού

Σταθερά πρώτο στην προτίμηση των τηλεθεατών ήταν το «The Chase» με τη Μαρία Μπεκατώρου. Το επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι γνώσεων του MEGA - μετά τη δυναμική εκκίνηση στις 28 Σεπτεμβρίου με ρεκόρ εξαετίας στην πρεμιέρα - κατέκτησε την πρώτη θέση τον Οκτώβριο στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο μερίδιο 13,4%.

Στο γενικό σύνολο το «The Chase» κατέγραψε μέσο όρο 13,8%, ενώ σε επιμέρους κοινό, σημείωσε μερίδιο 20,8%.

Στην κορυφή της τηλεθέασης οι μεγάλες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Οκτωβρίου

Το MEGA βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης με τις μεταδόσεις των αναμετρήσεων του UEFA Champions League Σαχτάρ – ΑΕΚ, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, και Μπάγερν Μονάχου – Άρσεναλ, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.

Οι δύο αγώνες σημείωσαν μέσο όρο τηλεθέασης 17,3% στο σύνολο του κοινού και 16,4% στο δυναμικό κοινό 18-54, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή απήχηση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στο τηλεοπτικό κοινό.

Το αθλητικό επιτελείο του MEGA μετέφερε στους τηλεθεατές όλη την ένταση, τις σημαντικές στιγμές και τον παλμό του UEFA Champions League, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη τηλεοπτική εμπειρία και τον Οκτώβριο.