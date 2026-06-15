Την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης κατέκτησε το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, την Παρασκευή 12 Ιουνίου.
Η εκπομπή έρευνας του MEGA παρέμεινε στην κορυφή της προτίμησης των τηλεθεατών, σημειώνοντας 17,1% στο σύνολο του κοινού και 14,6% στο δυναμικό κοινό 18-54.
To «Τούνελ» κατέγραψε αξιοσημείωτες επιδόσεις και σε επιμέρους γυναικείες ηλικιακές ομάδες, όπου το υψηλότερο ποσοστό τηλεθέασης ανέβηκε στο 20,3%.
Με έρευνα που αναδεικνύει κρίσιμα στοιχεία και ανοίγει νέους δρόμους στη διερεύνηση υποθέσεων, το «Φως στο Τούνελ» κερδίζει κάθε εβδομάδα την προσοχή του κοινού.