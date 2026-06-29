Το Σάββατο 27 Ιουνίου

Το «Markos by Night» κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης με την τηλεοπτική μετάδοση της παράστασης «Σουλεϊμάρκ ο Μεγαλοπρεπής» το Σάββατο 27 Ιουνίου στο MEGA.

Η απολαυστική επιθεώρηση με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών και ήταν πρώτη με ποσοστό 12,5% στο δυναμικό κοινό 18-54. Στο σύνολο του κοινού η παράσταση παρέμεινε στην κορυφή με ποσοστό 13,4%.

Σε επιμέρους κοινό, η δυναμική του «Σουλεϊμάρκ ο Μεγαλοπρεπής» ήταν ακόμα πιο έντονη, φτάνοντας το 20,1%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κάλυψη ξεπέρασε τους 1,2 εκατ. τηλεθεατές.

Το MEGA συνεχίζει να επενδύει στην αυθεντική διασκέδαση, με το «Markos by Night» να αποτελεί μια σταθερή αξία που ενώνει την παρέα μπροστά στην οθόνη.