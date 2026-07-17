Η κορυφαία αυτή διοργάνωση κλασικής μουσικής αποτελεί τον δεύτερο σταθμό στη σειρά μεταδόσεων των σπουδαιότερων ευρωπαϊκών φεστιβάλ σε συνεργασία με την EBU.

Το Τρίτο Πρόγραμμα, πάντα παρών στα μεγάλα διεθνή πολιτιστικά γεγονότα, παρουσιάζει από την Τρίτη 21 έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, καθημερινά, στις 20:10, τέσσερις εμβληματικές συναυλίες από το φεστιβάλ Kissinger Sommer.

Η κορυφαία αυτή διοργάνωση κλασικής μουσικής, που διεξάγεται στην ιστορική λουτρόπολη Bad Kissingen της Βαυαρίας, στη Γερμανία, αποτελεί τον δεύτερο σταθμό στη σειρά μεταδόσεων των σπουδαιότερων ευρωπαϊκών φεστιβάλ σε συνεργασία με την EBU. Φέτος, το φεστιβάλ γιορτάζει 40 χρόνια δημιουργικής πορείας και, με κεντρικό σύνθημα το «Mazel Tov!», η επετειακή διοργάνωση τιμά την εβραϊκή πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Παράλληλα, αναδεικνύει την ιστορία και το διεθνές κύρος του θεσμού, μέσα από τη συμμετοχή διακεκριμένων καλλιτεχνών και κορυφαίων ορχηστρών που έχουν συνδεθεί άρρηκτα με την πορεία του.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των συναυλιών:

Τρίτη 21 Ιουλίου 2026

Με τον Iván Fischer στο πόντιουμ και τη Budapest Festival Orchestra ανοίγει η αυλαία του επετειακού Kissinger Sommer. Στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκονται η φωτεινή Τρίτη Συμφωνία του Robert Schumann και το δραματικό 24ο Κοντσέρτο για πιάνο του Wolfgang Amadeus Mozart, με σολίστ τη σπουδαία πιανίστα Elisabeth Leonskaja, μία από τις πρώτες καλλιτέχνιδες που εμφανίστηκαν στο φεστιβάλ το 1986, ενώ το πρόγραμμα συμπληρώνει η Εισαγωγή σε εβραϊκά θέματα του Sergei Prokofiev, βασισμένη σε αυθεντικές εβραϊκές μελωδίες.

Το πρόγραμμα:

Serge Prokofiev: Εισαγωγή σε εβραϊκά θέματα, έργο 34

Wolfgang Amadeus Mozart: Κοντσέρτο για Πιάνο αρ. 24 σε ντο ελάσσονα, K. 491

Robert Schumann: Συμφωνία αρ. 3 σε μι ύφεση μείζονα, έργο 97 (του Ρήνου)

Η συναυλία έγινε στις 12 Ιουνίου 2026.

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026

Δύο κορυφαίες μουσικοί της γενιάς τους, η βιολονίστα Julia Fischer και η πιανίστα Yulianna Avdeeva, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα πρόγραμμα που διατρέχει τρεις αιώνες μουσικής δημιουργίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η σπάνια Τέταρτη Σονάτα για βιολί του Mieczysław Weinberg, ενός από τους σημαντικότερους συνθέτες του 20ού αιώνα, του οποίου το έργο ανακαλύπτεται εκ νέου τα τελευταία χρόνια, ενώ η δεξιοτεχνική Σονάτα αρ.1 σε ρε ελάσσονα του Saint-Saëns οδηγεί τη συναυλία σε ένα εκρηκτικό φινάλε.

Το πρόγραμμα:

George Frideric Handel: Σονάτα για Βιολί σε ρε μείζονα, HWV 371

Ottorino Respighi: Σονάτα για Βιολί σε σι ελάσσονα

Mieczysław Weinberg: Σονάτα για Βιολί αρ. 4, έργο 39

Camille Saint-Saëns: Σονάτα για Βιολί αρ. 1 σε ρε ελάσσονα, έργο 75

Η συναυλία έγινε στις 14 Ιουνίου 2026.

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026

Ένα μουσικό ταξίδι από την Ευρώπη στην Αμερική προτείνουν ο βαρύτονος Benjamin Appl και ο ακορντεονίστας Martynas Levickis, μέσα από τραγούδια που γεννήθηκαν στις μεγάλες πολιτιστικές μητροπόλεις του 20ού αιώνα. Πίσω από αυτή τη διαδρομή κρύβεται και η ιστορία συνθετών όπως οι Korngold, Schoenberg και Weill, που εγκατέλειψαν την Ευρώπη για να σωθούν από τον ναζισμό, μεταφέροντας μαζί τους τη μνήμη, τη νοσταλγία και τη δημιουργική τους φωνή.

Η συναυλία έγινε στις 28 Ιουνίου 2026.

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026

Η Φιλαρμονική της Τσεχίας επιστρέφει στο Kissinger Sommer υπό τη μουσική διεύθυνση της Dalia Stasevska και παρουσιάζει δύο αριστουργήματα του ύστερου ρομαντισμού, γραμμένα με διαφορά μόλις λίγων χρόνων. Στο συμφωνικό ποίημα Δον Κιχώτης του Richard Strauss, ο τσελίστας Daniel Müller-Schott δίνει φωνή στον ονειροπόλο ιππότη μέσα από έναν ρόλο που προσεγγίζει τις διαστάσεις κοντσέρτου για τσέλο. Η βραδιά ολοκληρώνεται με την Όγδοη Συμφωνία του Antonín Dvořák, όπου ο συνθέτης αποτυπώνει τη δημιουργική του ελευθερία σε βαθμό που ακόμη και ο στενός φίλος του Johannes Brahms τη θεώρησε τολμηρή για την εποχή της.

Η συναυλία έγινε στις 04 Ιουλίου 2026.

Επιμέλεια-παρουσίαση: Αλεξάνδρα Γιαλίνη

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