Η Wide Media Group πραγματοποίησε τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 στο Ωδείο Αθηνών το «Mind the Game powered by Athletiko», το πρώτο συνέδριο αφιερωμένο στο mindset του αθλητισμού και στην ψυχική ανθεκτικότητα.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία, καταγράφοντας περισσότερα από 3 εκατομμύρια views σε όλες τις πλατφόρμες και περισσότερους από 9.000 θεατές, είτε live είτε on demand. Παράλληλα, η φυσική παρουσία του κοινού ήταν εντυπωσιακή! Περισσότεροι από 600 συμμετέχοντες έδωσαν το «παρών» στο Ωδείο Αθηνών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και το έντονο ενδιαφέρον γύρω από τη θεματολογία του συνεδρίου.

Σε μια εποχή όπου η έννοια της επιτυχίας επαναπροσδιορίζεται συνεχώς, το «Mind the Game powered by Athletiko», συγκέντρωσε κορυφαίους αθλητές, θεσμικούς εκπροσώπους, επιστήμονες και προσωπικότητες από τον χώρο των media, ανοίγοντας έναν ουσιαστικό διάλογο για την πίεση, την απόδοση, την ψυχική ανθεκτικότητα, την ταυτότητα και τη μετάβαση πέρα από τον αγωνιστικό χώρο.

Στο συνέδριο συμμετείχαν ως ομιλητές οι: Ντέμης Νικολαΐδης, Ανδρέας Σάμαρης, Γιώργος Πρίντεζης, Θοδωρής Παπαλουκάς, Άννα Ντουντουνάκη, Αναστασία Ντραγκομίροβα, Απόστολος Χρήστου, Αμαλία Κυπαρρίση, Μάριος Θεμιστοκλέους, Μαρία Καλαποθαράκου, Δρ. Νίκος Γεωργιάδης, Δρ. Κωνσταντίνος Μπαρδής, Νάνσυ Ζαμπέλη, Δρ. Βίκυ Γκόλτση, Σωτήρης Νίνης, Γιώργος Μπαντής, Παναγιώτης Πελεκούδας, Γιάννης Μπουρούσης, Μαρίνα Κουταρέλλη, Λώρα Δημητρίου, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Απόστολος Σίσκος, Χαρά Δημητρίου, Σοφία Ζαχαράκη, Nίκος Φλίγκος, Λευτέρης Πετρούνιας, Βασιλική Μιλλούση, Σπύρος Γιαννιώτης, Θοδωρής Βλάχος, Νίκος Νταμπίζας , Παναγιώτης Γιαννάκης, Γιώργος Μαυρωτάς, Πάνος Γιαννίσης, Εμμανουέλα Κατζουράκη, Τζωρτζίνα Ξένου, Νόρα Δράκου, Βασίλης Μπακόπουλος, Βασίλης Μοιρώτσος, Τάσος Καπετανάκος, Κώστας Γουλής

Ενώ τις συζητήσεις συντόνισαν οι: Μιχάλης Τσόχος, Παναγιώτης Βότσης, Αθηναΐς Νέγκα, Κωστής Καπόπουλος, Εύη Φραγκάκη, Θανάσης Ασπρούλιας, Κώστας Σωτηρόπουλος, Γιώργος Γρηγοριάδης, Αντώνης Σαούλης, Αριάνα Παπαγιάννη, Ντόρα Κουτροκόη

Την παρουσίαση της διοργάνωσης ανέλαβε η Έλενα Παπαβασιλείου.

Παράλληλα, στο φουαγέ του Ωδείου είχε διαμορφωθεί ένα ειδικά σχεδιασμένο decompression zone με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό, ενώ ο Φάνης Λαμπρόπουλος, με τον δικό του χαρακτηριστικό χιουμοριστικό τρόπο, πραγματοποίησε συνεντεύξεις με συμμετέχοντες και καλεσμένους, προσθέτοντας μια πιο βιωματική διάσταση στη συνολική εμπειρία του συνεδρίου.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας συζητήθηκαν κρίσιμες θεματικές που αφορούν στη διαχείριση της επιτυχίας και της αποτυχίας, στην ψυχική υγεία, στην πίεση του πρωταθλητισμού, στην επίδραση των social media, στον ρόλο της επιστήμης και της οικογένειας, καθώς και στη μετάβαση μετά το τέλος της αγωνιστικής διαδρομής, αναδεικνύοντας τη βαθύτερη διάσταση της ψυχικής ανθεκτικότητας που καλείται να υιοθετήσει ένας επαγγελματίας αθλητής.