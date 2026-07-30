Η εταιρεία, στην οποία ανήκουν τα WhatsApp, Instagram και Facebook, κατέγραψε έσοδα 117,111 δισ. δολαρίων κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, σημειώνοντας αύξηση 30% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι

O τεχνολογικός κολοσσός Meta ανακοίνωσε την Τετάρτη καθαρά κέρδη ύψους 42,621 δισ. δολαρίων για το πρώτο εξάμηνο του 2026, αυξημένα κατά 22% σε ετήσια βάση, χάρη στην ισχυρή επίδοση των κοινωνικών του δικτύων και της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Η εταιρεία, στην οποία ανήκουν τα WhatsApp, Instagram και Facebook, κατέγραψε έσοδα 117,111 δισ. δολαρίων κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, σημειώνοντας αύξηση 30% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Κύριος μοχλός ανάπτυξης παρέμεινε η διαφημιστική δραστηριότητα στις πλατφόρμες της, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Wall Street.

«Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει σήμερα τη βασική μας δραστηριότητα, τροφοδοτεί τη νέα γενιά των προϊόντων μας και ανοίγει τον δρόμο για εντελώς νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

Τα αποτελέσματα της Meta στο πρώτο εξάμηνο του 2026

«Τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά και είμαι αισιόδοξος για τις μελλοντικές προοπτικές», πρόσθεσε ο επικεφαλής της Meta, η οποία πρόσφατα παρουσίασε ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της σειράς Muse Spark και ενσωματώνει ολοένα και περισσότερο δυνατότητες AI στα προϊόντα της.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, το οποίο παρακολουθούν στενά αναλυτές και επενδυτές, η Meta κατέγραψε καθαρά κέρδη 15,848 δισ. δολαρίων, μειωμένα κατά 14% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδά της ανήλθαν στα 60,801 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 28%.

Σε επίπεδο δραστηριοτήτων, ο τομέας των κοινωνικών δικτύων απέφερε έσοδα 60,370 δισ. δολαρίων, προερχόμενα κυρίως από τη διαφήμιση. Συνολικά, η εταιρεία κατέγραψε κατά μέσο όρο 3,6 δισεκατομμύρια ημερήσιους ενεργούς χρήστες.

Η μονάδα Reality Labs, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του metaverse και δεν έχει καταστεί ποτέ κερδοφόρα, εμφάνισε έσοδα 431 εκατ. δολαρίων, ενώ οι λειτουργικές της ζημίες διευρύνθηκαν στα 4,619 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία ανέφερε ότι το συνολικό κόστος της αυξήθηκε κατά 55%, φθάνοντας τα 42 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένης επιβάρυνσης 2,4 δισ. δολαρίων που σχετίζεται με δικαστικές διαμάχες, καθώς και 1,18 δισ. δολαρίων για αποζημιώσεις στο πλαίσιο του γύρου απολύσεων που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο.

Επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη

Στο πλαίσιο αυτό, η Meta αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τις ετήσιες δαπάνες, ώστε να ενσωματώσει τα κόστη που σχετίζονται με τις δικαστικές υποθέσεις, ανεβάζοντάς τες σε τουλάχιστον 165 δισ. δολάρια. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αντιμετωπίζει «πολλές δίκες που σχετίζονται με ανηλίκους στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο έτος, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε ζημίες».

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (capital expenditures), στις οποίες εστιάζει ιδιαίτερα η Wall Street καθώς περιλαμβάνουν τις επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, διατηρούνται στο εύρος των 130 έως 145 δισ. δολαρίων.