Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, η σειρά σημείωσε ρεκόρ σεζόν 2026-2027, με 22,4% στο σύνολο κοινού και 19,6% στο δυναμικό κοινό 18-54.

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Η σειρά «Μια γυναίκα» του Alpha, συνεχίζει να κερδίζει το τηλεοπτικό κοινό, καταγράφοντας νέα υψηλά τηλεθέασης.

Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, η σειρά σημείωσε ρεκόρ σεζόν 2026-2027, με 22,4% στο σύνολο κοινού και 19,6% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η επίδοσή της στις γυναίκες 25-44, όπου το ποσοστό τηλεθέασης εκτοξεύτηκε στο 26,9%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή απήχηση της σειράς.

Συνολικά, 1.457.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν τη «Μια γυναίκα» έστω και για ένα λεπτό, σε μια βραδιά που έφερε τη σειρά στην υψηλότερη επίδοσή της από την αρχή της φετινής σεζόν.

Η σειρά «Μια γυναίκα» συνεχίζει τη δυναμική της πορεία στον Alpha, καθηλώνοντας το τηλεοπτικό κοινό και σημειώνοντας νέες υψηλές επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης.