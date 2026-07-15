Ο χθεσινός Α’ ημιτελικός μεταξύ Γαλλίας -Ισπανίας έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 44,2%, ενώ στα αντρικά κοινά ξεπέρασε το 68%.

Το Μουντιάλ είναι στην ΕΡΤ και η δημόσια τηλεόραση καλύπτει την κορυφαία αθλητική διοργάνωση μέσα από όλες τις διαθέσιμες πλατφόρμες της, με ειδικές εκπομπές, αφιερώματα, πρωτότυπο περιεχόμενο και φυσικά τις ζωντανές μεταδόσεις των σπουδαίων αγώνων. Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 έχει καθηλώσει το κοινό, γεγονός που αποτυπώνεται στην εντυπωσιακή τηλεθέαση των απευθείας μεταδόσεων, στα εκατομμύρια θεάσεων στο ERTFLIX, καθώς και στην εκρηκτική αύξηση της απήχησης της ΕΡΤ στους επίσημους λογαριασμούς ERT Sports στα Social Media.

Τα στοιχεία τηλεθέασης της διοργάνωσης είναι εντυπωσιακά. Ο χθεσινός Α’ ημιτελικός μεταξύ Γαλλίας -Ισπανίας έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 44,2%, ενώ στα αντρικά κοινά ξεπέρασε το 68%.

Εξαιρετική είναι και η απήχηση του Μουντιάλ στο ERTFLIX, καθώς από την πρεμιέρα της διοργάνωσης, στις 11/6, έως τις 14/7, το σύνολο των θεάσεων live και on demand ξεπέρασε τις 12.500.000.

Ταυτόχρονα, η ΕΡΤ έχει μετατρέψει το Μουντιάλ σε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία, μέσα από τους ERT Sports λογαριασμούς σε Facebook, Instagram και TikTok. Με πλούσιο πρωτογενές περιεχόμενο, αποκλειστικά στιγμιότυπα, παραλειπόμενα των αγώνων, ανθρώπινες ιστορίες και στιγμιότυπα αγώνων που άφησαν εποχή, τα ERT Sports accounts έχουν σημειώσει πρωτοφανή ανάπτυξη.

Έως τις 14 Ιουλίου 2026, και στις τρεις πλατφόρμες οι συνολικές προβολές έχουν ξεπεράσει τα 110 εκατομμύρια και οι ακόλουθοι (followers) έχουν υπερδιπλασιαστεί. Ταυτόχρονα, έχουν καταγραφεί πάνω από 2,4 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις με το περιεχόμενο, ενώ οι επισκέψεις χρηστών στα προφίλ ERT Sports σε Facebook και Instagram άγγιξαν τις 850.000!

Στον λογαριασμό ERT Sports στο Facebook, οι προβολές αγγίζουν τις 76.500.000, ενώ στους νέους ακόλουθους η αύξηση αγγίζει το 102%. Το ενδιαφέρον της κοινότητας του Facebook για το περιεχόμενο που ανεβαίνει, αποτυπώνεται στις αλληλεπιδράσεις που έφτασαν το 1 εκατομμύριο!

Στον λογαριασμό ERT Sports στο Instagram, η αύξηση στους followers έφτασε το εντυπωσιακό 196%, οι προβολές έχουν αγγίξει τις 29.500.000, ενώ οι αλληλεπιδράσεις των χρηστών ξεπέρασαν το 1,5 εκατομμύριο! Παράλληλα, οι αναρτήσεις και τα stories του @ertsports_official έφτασαν σε 1,6 εκατομμύρια μοναδικούς λογαριασμούς, καταγράφοντας σημαντική αύξηση στην απήχηση (reach).

Εντυπωσιακό ήταν και το ενδιαφέρον των χρηστών του TikTok για το αθλητικό περιεχόμενο της ΕΡΤ, καθώς τα βίντεο του νέου account @ertsports_official έχουν ξεπεράσει τα 2,6 εκατομμύρια προβολές.