Προσωρινή αναστολή στην ολοκλήρωση της συγχώνευσης για διάστημα δύο εβδομάδων

Το πρώτο επίσημο εμπόδιο συναντά η εξαγορά της Warner Bros από την Paramount, καθώς ομοσπονδιακός δικαστής στις Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλε προσωρινή αναστολή στην ολοκλήρωση της συγχώνευσης για διάστημα δύο εβδομάδων. Ειδικότερα, η ομοσπονδιακή δικαστής Araceli Martínez-Olguín αποφάσισε την αναστολή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με τη συναλλαγή για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται τη στιγμή που η Paramount είχε εκφράσει την πρόθεσή της να ολοκληρώσει τη συναλλαγή έως τις 22 Ιουλίου. Αν και η απόφαση δεν ακυρώνει τη συμφωνία, καθυστερεί την ολοκλήρωσή της σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία για τις δύο εταιρείες. Η Καλιφόρνια, μαζί με ακόμη 11 πολιτείες, κατέθεσε στις 13 Ιουλίου αγωγή με στόχο να αποτρέψει τη συγχώνευση, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα πλήξει τον ανταγωνισμό στους τομείς της διανομής κινηματογραφικών ταινιών και της καλωδιακής τηλεόρασης.

Στην απόφασή της, η δικαστής έκρινε ότι οι πολιτείες απέδειξαν ότι «εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα» σχετικά με τη συγχώνευση. Επιπλέον, όρισε ακρόαση για τις 3 Αυγούστου, προκειμένου να εξεταστεί εάν η προσωρινή αναστολή θα πρέπει να παραταθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

«Πρόκειται για μια κρίσιμη πρώτη νίκη στην υπόθεσή μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτή η συγχώνευση δεν θα δει ποτέ το φως της ημέρας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνια, Ρομπ Μπόντα.

Υπενθυμίζεται πως η προτεινόμενη συμφωνία των 110 δισ. δολαρίων θα ένωνε υπό την ίδια στέγη τα ιστορικά κινηματογραφικά στούντιο της Paramount και της Warner Bros, το τηλεοπτικό δίκτυο CBS, ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο συνδρομητικών τηλεοπτικών δικτύων που περιλαμβάνει τα CNN, TNT, MTV και BET, καθώς και τις υπηρεσίες streaming Paramount+ και HBO Max.