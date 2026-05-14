Ο Music 89.2 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δημιουργούν για μία ακόμα χρονιά το πιο ανατρεπτικό Street Party στην καρδιά της Αθήνας.
Την Παρασκευή 15 Μαΐου, η Πλατεία Κλαυθμώνος μετατρέπεται στο απόλυτο urban music spot της πόλης, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, ένταση και μοναδική ενέργεια.
Από τις 18:00 έως τις 23:00, ο Music 89.2 ανεβάζει την ένταση με την καλύτερη ξένη μουσική κι ένα εκρηκτικό line up:
- οι super star djs Playmen & Damiano
- ο international dj Adrian Saguna.
- Special guest οι international star djs THE BAUSA
- Warm up session: Asteropi Chaina
Το party ξεκινά από νωρίς, με live radio show στις 17:30 από τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαινά, που θα μεταφέρουν ζωντανά τον παλμό της πόλης μέσα από τη συχνότητα του Music 89.2.
Η Αθήνα χορεύει ξανά στο κέντρο της πόλης, σ’ένα Street Party που υπόσχεται δυνατά beats, ασταμάτητο vibe και την απόλυτη μουσική εμπειρία κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό.