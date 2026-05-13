Κυκλοφορεί από την Panik Records.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ραδιοφωνικού σταθμού:

«Η Δέσποινα Βανδή, τραγουδάει «Να μ΄αγαπάς» και μας χαρίζει το soundtrack του φετινού καλοκαιριού! Η κορυφαία Ελληνίδα τραγουδίστρια έρχεται με ένα νεό single γεμάτο ρυθμό, πάθος και ενέργεια με έντονο Balkan ύφος που σίγουρα θα γίνει το νέο κόλλημα των ακροατών!

Τους στίχους και τη μουσική υπογράφει ο Λευτέρης Κιντάτος.

Μείνετε συντονισμένοι στον ΡΥΘΜΟ 94.9 και ακούστε πρώτοι και αποκλειστικά το νέο τραγούδι της Δέσποινας Βανδή με τίτλο «Να μ’ αγαπάς», τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το πρωί, στην εκπομπή «Πάμε Πρωινό», με τη Μπέττυ Μαγγίρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου».



