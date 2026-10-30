Ο σταθμός παρουσιάζει τηλεοπτικό μαραθώνιο από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 3 Νοεμβρίου με ζωντανές συνδέσεις και αναλύσεις για τη μάχη του Κογκρέσου

Οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ λεπτό προς λεπτό στη Nαυτεμπορική TV. Μία μαραθώνια εκπομπή από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 3 Νοεμβρίου μέχρι το πρωί της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου για τη μητέρα των μαχών στην Αμερική και τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Αναλυτές από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα σημεία ενδιαφέροντος σχολιάζουν την εκλογική μάχη που θα επανακαθορίσει τις παγκόσμιες ισορροπίες. Με συνεχείς ζωντανές συνδέσεις για την αναμέτρηση που κρίνει ακόμη και το μέλλον της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Το Κογκρέσο αλλάζει και η Nαυτεμπορική TV, πιστή στο ραντεβού της με τα μεγάλα πολιτικά, οικονομικά και γεωπολιτικά γεγονότα, θα παρουσιάσει με το έμπειρο δημοσιογραφικό και τεχνικό της δυναμικό τις εξελίξεις που επηρεάζουν την παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα σε μια περίοδο διαδοχικών ανακατατάξεων. Παρουσιάζει ο Κώστας Καλέτσιος.

Τα μεσάνυχτα της Τρίτης 3 Νοεμβρίου η έκτακτη εκπομπή της τηλεόρασης της Ναυτεμπορικής για τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.