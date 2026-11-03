Το συγκλονιστικό Narcos, που έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές αλλάζοντας τα δεδομένα στον τρόπο που βλέπουμε τηλεόραση, θα προβάλλεται καθημερινά από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στις 23.00 από την ελεύθερη συχνότητα της Ναυτεμπορικής.

Η σειρά-φαινόμενο που έσπασε κάθε ρεκόρ τηλεθέασης, καθήλωσε εκατομμύρια τηλεθεατές σε ολόκληρο τον κόσμο και κυριάρχησε στα social media έρχεται στη Ναυτεμπορική TV.

Το συγκλονιστικό Narcos, που έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές αλλάζοντας τα δεδομένα στον τρόπο που βλέπουμε τηλεόραση, θα προβάλλεται καθημερινά από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στις 23.00 από την ελεύθερη συχνότητα της Ναυτεμπορικής.

Από την Αμερική και την Ευρώπη μέχρι την Ασία, η σειρά κατάφερε να δημιουργήσει εκατομμύρια φανατικούς υποστηρικτές, να ξεπεράσει τα στενά όρια της οθόνης και να αφήσει ένα ανεξίτηλο σημάδι στην παγκόσμια pop κουλτούρα.

Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, το Narcos ξετυλίγει την άνοδο και την πτώση των πιο διαβόητων βαρόνων των ναρκωτικών, ξεκινώντας από την αυτοκρατορία του Πάμπλο Εσκομπάρ στην Κολομβία. Μέσα από μια ωμή, ρεαλιστική και γεμάτη σασπένς αφήγηση, η σειρά αποτυπώνει τη σύγκρουση ανάμεσα στις δυνάμεις επιβολής του νόμου (DEA) και τους αδίστακτους εμπόρους, όπου οι γραμμές μεταξύ καλού και κακού γίνονται συχνά θολές.

Καταιγιστική πλοκή, εκπληκτικές ερμηνείες, συνεχείς ανατροπές, εντυπωσιακά γυρίσματα και μία παραγωγή υψηλού κινηματογραφικού επιπέδου, παρασύρουν το κοινό σε ένα τηλεοπτικό ταξίδι που το κρατάει σε αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Το Narcos, μία από τις εμπορικότερες και πιο επιτυχημένες σειρές παγκοσμίως, έρχεται αποκλειστικά στη Ναυτεμπορική TV! Από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου και καθημερινά στις 23.00. Μην το χάσετε!