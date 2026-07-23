Το Social Farming 360° υλοποιήθηκε σε έξι σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας και ανέδειξε πώς η επαγγελματική κατάρτιση στη βιώσιμη γεωργία μπορεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο ενδυνάμωσης και κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων.

Το νέο σύντομο ντοκιμαντέρ το οποίο αποτυπώνει τον αντίκτυπο του προγράμματος Social Farming 360° μιας πρωτοβουλίας που συνέδεσε τη βιώσιμη γεωργία με την επαγγελματική κατάρτιση, την κοινωνική ένταξη και την επανένταξη κρατουμένων παρουσίασε ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά.

Με 1.081 συμμετοχές, 648 ώρες εκπαίδευσης και 696 επαγγελματικές πιστοποιήσεις ACTA, το πρόγραμμα αποτελεί ένα πρότυπο μοντέλο ανάπτυξης δεξιοτήτων και κοινωνικής ένταξης σε κλειστές δομές.

Προκειμένου να αναδειχθεί περαιτέρω η σημασία και το κοινωνικό αποτύπωμα αυτού του προγράμματος έχει δημιουργηθεί ένα σύντομο ντοκιμαντέρ έπειτα από επισκέψεις σε δύο από τα έξι αγροτικά σωφρονιστικά καταστήματα όπου υλοποιήθηκαν οι εκπαιδεύσεις, ωφελούμενοι και συντελεστές μοιράζονται τις εμπειρίες τους με ειλικρίνεια και αυθεντικότητα.

Χωρίς προκαθορισμένες απαντήσεις και μέσα από ανοικτού τύπου ερωτήσεις, μιλούν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, τις δεξιότητες που απέκτησαν και τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα επηρέασε τη ζωή και την προοπτική τους.

Οι προσωπικές αυτές ιστορίες αποτυπώνουν τον αντίκτυπο του προγράμματος με τρόπο που κανένας αριθμός δεν μπορεί να περιγράψει. Κάθε ιστορία είναι μοναδική, φωτίζοντας διαφορετικές πτυχές της διαδρομής, της εξέλιξης και της αλλαγής.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, με την πλήρη υποστήριξη του Citi Foundation, σε στενή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και με τη συμμετοχή της ActionAid και της Πύλης Ελευθερίας.