Ο ιρλανδικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός RTE και ο βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Sky δηλώνουν ότι δέχθηκαν απειλή για την ασφάλειά τους

Μια απειλή για ύπαρξη βόμβας στον ιρλανδικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό RTE εστάλη μέσω email από την ίδια οργάνωση που φέρεται να βρίσκεται πίσω από το κύμα απειλών για βόμβες εναντίον επιβατικών πτήσεων που πλήττει όλη την Ευρώπη αυτή την εβδομάδα, δήλωσε δημοσιογράφος του RTE στον "αέρα", διαβάζοντας αποσπάσματα από το email. Αποσπάσματα που διαβάστηκαν ζωντανά στην εκπομπή δεν κατονόμαζαν την οργάνωση. Τα γραφεία τουλάχιστον δύο ιρλανδικών μέσων ενημέρωσης, του RTÉ και της εφημερίδας The Irish Independent, εκκενώθηκαν έπειτα από απειλή για βόμβα, ανακοίνωσαν νωρίτερα οι δύο οργανισμοί.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις απειλές αυτές, αλλά αυτές που στάλθηκαν χθες στα αεροδρόμια της Ρώμης και της Σόφιας, είχαν την υπογραφή από τους «Μαχητές του Κράτους των Αρσενικών», το όνομα μιας ρωσικής εξτρεμιστικής οργάνωσης, τόνισαν πηγές και μμε.

Μια απειλή σε πτήση χθες με προορισμό το αεροδρόμιο της βουλγαρικής πρωτεύουσας, που εστάλη μέσω email έγραφε το εξής: «Εμείς, οι Μαχητές του Κράτους των Αρσενικών, θα γράψουμε ιστορία με τις σημερινές μας ενέργειες. Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται αυτό για πάντα. Η έκρηξη θα γίνει σε 60 λεπτά. Σήμερα, ο ουρανός σας θα γίνει κόκκινος», σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Την ίδια απειλή από την ίδια οργάνωση για βόμβες σε πτήσεις έλαβε χθες μέσω email το αεροδρόμιο της Ρώμης, σύμφωνα με ιταλικά μμε.

Ο βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός όμιλος Sky ανακοίνωσε σήμερα ότι δέχθηκε απειλή για την ασφάλειά του, λίγες ώρες αφότου ο ιρλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTE εκκένωσε το κτίριό του έπειτα από απειλή για βόμβα. «Το Sky είναι ένας από τους αρκετούς οργανισμούς μέσων ενημέρωσης που δέχθηκε απειλή κατά της ασφάλειάς τους», ανακοίνωσε ο όμιλος την οποία ανέγνωσε παρουσιαστής στο Sky News. «Προβήκαμε σε αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας και ενημερώσαμε τις αρμόδιες αρχές. Η ασφάλεια των συναδέλφων μας αποτελεί την πρωταρχική μας μέριμνα και συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές, ώστε να διασφαλίσουμε την προστασία του προσωπικού και των δραστηριοτήτων μας. Δεν θα ήταν σκόπιμο να προβούμε σε περαιτέρω σχόλια αυτή τη στιγμή».