Στα 2,7 δισ. δολάρια

Το Netflix αναθεώρησε προς τα κάτω κατά 10% την πρόβλεψή του για τα διαφημιστικά έσοδα του 2026, στα 2,7 δισ. δολάρια, από τα 3 δισ. που είχε αρχικά εκτιμήσει. Η μείωση οφείλεται στην ελαφρώς πιο αργή από την αναμενόμενη ανάπτυξη ορισμένων δυνατοτήτων των διαφημιστικών προϊόντων της.

Τα συνολικά έσοδα από συνδρομές και διαφημίσεις αυξήθηκαν κατά 12% το τρίτο τρίμηνο του 2026, φτάνοντας τα 12,9 δισ. δολάρια. Την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, η αύξηση είχε ανέλθει στο 17%. Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν στα 3,7 δισ. δολάρια, από 2,5 δισ. έναν χρόνο νωρίτερα. Για το τέταρτο τρίμηνο, προβλέπεται αύξηση συνολικών εσόδων κατά 11,5%, στα 13,4 δισ. δολάρια. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η μετοχή υποχώρησε κατά 6%.