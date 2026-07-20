Με τα νέα Exclusive Nova Deals, οι συνδρομητές αποκτούν πρόσβαση σε ακόμη περισσότερα προνόμια από κορυφαίες εταιρείες και brands, απολαμβάνοντας μοναδικές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη.

Η Nova συνεχίζει να προσφέρει ακόμη περισσότερη αξία στους συνδρομητές της, εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα επιβράβευσης, σε συνεργασία με το PADU, με νέες αποκλειστικές συνεργασίες και σημαντικές προσφορές που καλύπτουν κάθε ανάγκη του καλοκαιριού – από ταξίδια και διαμονή έως αγορές, υγεία, ψυχαγωγία, τεχνολογία και εκπαίδευση.

Με τα νέα Exclusive Nova Deals, οι συνδρομητές αποκτούν πρόσβαση σε ακόμη περισσότερα προνόμια από κορυφαίες εταιρείες και brands, απολαμβάνοντας μοναδικές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη.

Συγκεκριμένα, μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης μπορούν να επωφεληθούν από: