Μπασκετικό θέαμα έρχεται αυτή την εβδομάδα στο παρκέ του Novasports με σπουδαίες αναμετρήσεις για Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό στην EuroLeague, Άρη και ΠΑΟΚ στο EuroCup!
Για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός υποδέχεται στη SUNEL Arena τη Ντουμπάι (12/11, 21:15), ενώ ο επτάστερος Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο T-Center την Μπαρτσελόνα (13/11, 21:15).
Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.
Την ίδια στιγμή οι «αιώνιοι» της Θεσσαλονίκης, ετοιμάζονται για την 7η αγωνιστική του EuroCup. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ (10/11, 19:00) ενώ ο Άρης υποδέχεται τη Ρίγα Ζέλι (11/11, 20:00). Οι εντός έδρας αγώνες των ομάδων της Θεσσαλονίκης πλαισιώνονται από Pre και Post Game Shows, ενώ οι Playmakers θα φιλοξενούν ειδική ενότητα αφιερωμένη στην πορεία τους.
Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:
Τρίτη 10 Νοεμβρίου
- 19:00 EuroCup-7η αγωνιστική: Μπάλκαν Μπότεβγκραντ-ΠΑΟΚ Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
- 20:30 EuroCup: Μπουργκ-Μπουντούτσνοστ Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
- 21:00 EuroCup: Ροστόκ Σίγουλβς-Τσεντεβίτα Ολίμπια Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
- 21:30 EuroCup: Μανρέσα-Μπόσνα Novasports5 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου
- 18:00 EuroCup: Μπαχτσεσεχίρ-Λιετκαμπέλις Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
- 19:30 Pre Game Show Άρης-Ρίγα Ζέλι Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ευγένιο Δαδαλιάρα
- 20:00 EuroCup: Άρης-Ρίγα Ζέλι Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα
- 20:30 EuroCup: Ντερτόνα-Χάποελ Ιερουσαλήμ Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
- 21:00 EuroCup: Λε Μαν-Μπούργος Novasports3 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
- 21:45 EuroLeague-11η αγωνιστική: Παρτίζαν-Μπασκόνια Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
- 21:45 EuroLeague: Παρί-Φενέρμπαχτσε Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
- 22:00 Post Game Show Άρης-Ρίγα Ζέλι Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ευγένιο Δαδαλιάρα
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου
- 20:00 Playmakers Α΄ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
- 21:05 EuroLeague-11η αγωνιστική: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
- 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Ντουμπάι Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Νικήτα Αυγουλή
- 21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Μπάγερν Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
- 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Ζαλγκίρις Novasports5 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή
- 22:00 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Ερυθρός Αστέρας Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
- 23:15 Playmakers Β΄ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
Παρασκευή 13 Νοεμβρίου
- 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
- 19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Βίρτους Μπολόνια Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
- 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Μπαρτσελόνα Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Χρήστου Καούρη
- 21:30 EuroLeague: Βιλερμπάν-Μπεσίκτας Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
- 23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
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