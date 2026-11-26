Οι συνδρομητές θα απολαύσουν για 27 ολόκληρες ημέρες ταινίες, ειδικά αφιερώματα και μεγάλες πρεμιέρες, όπως «Marty Supreme», «Now you See Me: Now You Don't», «The secret agent» καθώς και τη νέα σειρά «The Good Daughter»

Ο Δεκέμβριος έρχεται να προσφέρει…μαγεία με λαμπερό, εορταστικό, συναρπαστικό κινηματογραφικό θέαμα στη Nova TV μέσα από τα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και το Novalifε το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας! Οι συνδρομητές θα απολαύσουν για 27 ολόκληρες ημέρες (12/12-7/1) τη μαγεία του Novachristmas που φέτος θα είναι στο Novacinema2 με 38 συνολικά ταινίες για όλη την οικογένεια και ειδικά αφιερώματα, τις μεγάλες πρεμιέρες «Marty Supreme», «Now you See Me: Now You Don't», «The secret agent» καθώς και τη νέα σειρά «The Good Daughter»!

Η ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1 φέρνει ταινίες που θα καθηλώσουν τους σινεφίλ τις Κυριακές του Δεκεμβρίου στις 22:00. Στις 6 Δεκεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα η βραβευμένη στις Κάννες και με Χρυσές Σφαίρες αστυνομική δραματική ταινία «The Secret Agent» με τους Wagner Moura, Udo Kier, Hermila Guedes, για να ακολουθήσει στις 13 Δεκεμβρίου η αστυνομική ταινία «Now you See Me: Now You Don't» με τους Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Rosamund Pike, Isla Fisher, Dave Franco. Στις 20 Δεκεμβρίου είναι η σειρά της βραβευμένης ταινίας με Χρυσή Σφαίρα και με 9 υποψηφιότητες για Oscar, «Marty Supreme» με τους Timothee Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion. Η τελευταία Κυριακή του Δεκεμβρίου (27/12) θα έχει την ταινία δράσης «Shelter» με τους Jason Statham, Bill Nighy, Michael Shaeffer.

Εκτός όμως από τις Κυριακές, οι συνδρομητές θα απολαύσουν δυνατές πρεμιέρες κάθε Τρίτη και Σάββατο στις 22:00 στο Novacinema1. Οι Σαββατιάτικες πρεμιέρες που θα απολαύσουν «Kangaroo​» (5/12), «Wolfgang​» (12/12), «Bad Tidings​» (19/12), «The Penguin Lessons» (δεύτερη μέρα Χριστουγέννων 26/12), ενώ οι πρεμιέρες της Τρίτης που θα προβληθούν είναι «In Cold light​» (1/12), «Magazine Dreams​» (8/12), «Pillion​» (15/12), «Franz​» (22/12), «Epic: Elvis Presley in Concert» (29/12). Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, όπως «The Whale​» (3/12), «Hanna​» (10/12), «London Has Fallen​» (17/12), «Νύφες» (Παραμονή Χριστουγέννων 24/12), ​«Molly's Game» (Παραμονή Πρωτοχρονιάς 31/12).

Ταυτόχρονα και οι υπόλοιπες ζώνες θα καθηλώσουν του σινεφίλ. Με «Bloody Cinema» κάθε Παρασκευή στις 23:00 (με την πρεμιέρα «Silent Night Deadly Night»-18/12). Παράλληλα με «World Cinema» κάθε Τετάρτη στις 22:00 (όπου ξεχωρίζει η συμπαραγωγή της Nova, «Τελευταία Κλήση»-30/12) καθώς και «Classic Cinema κάθε Κυριακή 16:00 (όπου ξεχωρίζει η ταινία «The Graduate»-27/12).

Για τους λάτρεις των σειρών έρχονται στο Novacinema4 ο 2ος κύκλος της δραματικής αστυνομικής σειράς «This City is Ours» (από τη Δευτέρα 7/12 και κάθε Δευτέρα στις 22:00) καθώς και η νέα σειρά αστυνομικό θρίλερ «The Good Daughter» (από την Τετάρτη 23/12 και κάθε Τετάρτη στις 22:00). Παράλληλα, συνεχίζουν να προβάλλονται οι σειρές «Outlander: Blood of my Blood season 2» (κάθε Τρίτη στις 22:00), «Irish Blood» (κάθε Τετάρτη στις 22:00 μέχρι 16/12), «NCIS season 24» (κάθε Πέμπτη στις 21:00), «The Rainmaker season 2» (κάθε Πέμπτη στις 22:00), «Dig» (κάθε Παρασκευή στις 22:00), «High Country season 2» (κάθε Σάββατο στις 22:00) και «Law & Order ’21 season 26» (κάθε Κυριακή στις 22:00).

Στο Novalifε στη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» (κάθε Τρίτη στις 21:00) οι συνδρομητές θα παρακολουθήσουν σε πρώτη προβολή τα ντοκιμαντέρ «Dolly Parton: America Reunited» (1/12) και «Reframed: Marilyn Monroe» (σε 4 επεισόδια 8/15/22/29/12). Παράλληλα, κάθε βράδυ στις 21:00 στο Novalifε προβάλλεται μία ταινία, για να ακολουθήσει αμέσως το αγαπημένο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» με τον 14ο κύκλο, ενώ το βράδυ των Χριστουγέννων (21:00) θα μεταδοθεί το μεγάλο φινάλε της 21ης σεζόν του «America's Got Talent». ​

Στην πλατφόρμα Nova TV οι συνδρομητές θα απολαύσουν Box Sets Premiers με τις σειρές «El Gran Salto», «Maxima», καθώς τις συλλογές Little Xmas και Novachristmas.