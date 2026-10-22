Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

22:10 Lee υποψήφια για βραβείο EE BAFTA Film Awards στην κατηγορία Outstanding British Film of the year με τoυς Kate Winslet & Alexander Skarsgard, Marion Cotillard, Andrea Riseborough και σκηνοθεσία της Ellen Kuras

με τoυς και σκηνοθεσία της 00:10 Saint Exupery με τους Louis Garrel, Diane Kruger, Vincent Cassel, Benoît Magimel και σκηνοθεσία του Pablo Agüero

με τους και σκηνοθεσία του

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

22:00 Fuhrer and Seducer με τους Robert Stadlober, Fritz Karl, Franziska Weisz, Dominik Maringer, Moritz Führmann και σκηνοθεσία του Joachim Lang

με τους και σκηνοθεσία του 00:15 The Brutalist με τους Adrien Brody, Guy Pearce, Felicity Jones και σκηνοθεσία του Brady Corbet στην ταινία που απέσπασε 3 Όσκαρ

με τους σκηνοθεσία του

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

22:00 Νυρεμβέργη (Nuremberg) με τους Russell Crowe, Rami Malek, Michael Shannon, Richard E. Grant και σκηνοθεσία του James Vanderbilt

(Nuremberg) με τους και σκηνοθεσία του 00:30 Η Κλέφτρα των Βιβλίων (The Book Thief)

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