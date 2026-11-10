Οι δύο τελευταίες αγωνιστικές (5η & 6η) από τις 12-17 Νοεμβρίου με τη «γαλανόλευκη» που προπορεύεται στον όμιλο της (με Ολλανδία Γερμανία, Σερβία) να θέλει την πρόκριση στα προημιτελικά για πρώτη φορά στην ιστορία της

Τα μεγαλύτερα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και οι 54 εθνικές ομάδες της UEFA δίνουν ραντεβού και το Νοέμβριο στο «γήπεδο» του Novasports στην αυλαία της φάσης των ομίλων του UEFA Nations League 2026-2027.

Η Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με την εντυπωσιακή και αήττητη πορεία της στην παρθενική της συμμετοχή στην League A, έχοντας δύο νίκες με Γερμανία & Σερβία εκτός έδρας και δύο ισοπαλίες με Ολλανδία & Γερμανία εντός έδρας φιγουράρει στην κορυφή του 2ου ομίλου (μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς) και περιμένει τα δύο τελευταία παιχνίδια (5η & 6η αγωνιστική) στοχεύοντας στο καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

Αρχικά θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στο Άμστερνταμ και την «Johan Cruijff ArenA» την Ολλανδία (13/11, 21:45) και στη συνέχεια τη Σερβία (16/11, 21:45) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Εφόσον το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου τότε προκρίνεται στα προημιτελικά του UEFA Nations League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Με την εξασφάλιση της 3ης θέσης η Εθνική Ελλάδας είναι οριστικά στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας εν όψει της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028, που είναι προγραμματισμένη για τις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας.

Εκτός όμως από τους αγώνες της Εθνική Ελλάδας που οι συνδρομητές της Nova TV θα απολαύσουν σε ζωντανή μετάδοση στο Novasports Start, το πρόγραμμα περιλαμβάνει κι άλλες μεγάλες αναμετρήσεις, ενώ συνολικά το διάστημα 12-17/11 θα μεταδοθούν LIVE 50+ αγώνες! Από το πρόγραμμα ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Αγγλία – Κροατία (12/11, 21:45), Ιταλία – Γαλλία (12/11, 21:45), Σερβία – Γερμανία (13/11, 21:45), Πορτογαλία – Δανία (14/11, 21:45), Ισπανία – Αγγλία (15/11, 21:45), Βέλγιο – Ιταλία (15/11, 21:45), Γερμανία – Ολλανδία (16/11, 21:45).

Η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα του Novasports θα μεταφέρει λεπτό προς λεπτό τον παλμό και των 50+ αναμετρήσεων. Καθημερινά, από τις 12/11 έως τις 17/11, η μαραθώνια εκπομπή UEFA Nations League Tonight με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη θα ξεκινά στις 21:00 με πλούσιο ρεπορτάζ. Στις 21:45, το «Live Conference Show» θα προσφέρει παράλληλη live εικόνα από όλα τα γήπεδα, ενώ μετά τη λήξη των αγώνων θα ακολουθούν αναλύσεις, highlights και όλα τα γκολ της ημέρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου

09:00 Γκολφ DP World Tour Championship-1η μέρα Novasports6

19:00 UEFA Nations League-5η αγωνιστική: Αρμενία-Κύπρος Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

19:00 UEFA Nations League: Τουρκία-Βέλγιο Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1 με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA Nations League: Σαν Μαρίνο-Λευκορωσία Novasports News σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

21:45 UEFA Nations League: Αγγλία-Κροατία Novasports Premier League σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:45 UEFA Nations League: Ιταλία-Γαλλία Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:45 UEFA Nations League: Τσεχία-Ισπανία Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:45 UEFA Nations League: Αλβανία-Φινλανδία Novasportsextra2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

21:45 UEFA Nations League: Μαυροβούνιο-Λετονία Novasportsextra3 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

22:00 WTA Finals-5η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου και του Γιαννίκου Δούσκα

23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου

09:00 Γκολφ DP World Tour Championship-2η μέρα Novasports6

15:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #178 Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

19:00 UEFA Nations League: Μολδαβία-Καζακστάν Novasports Start σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1 με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA Nations League: Λιχτεστάιν-Αζερμπαϊτζάν Novasports News σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

21:45 UEFA Nations League: Σκωτία-Β.Μακεδονία Novasports Premier League σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:45 UEFA Nations League: Ολλανδία-Ελλάδα Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου

21:45 UEFA Nations League: Σερβία-Γερμανία Novasports2 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

21:45 UEFA Nations League: Σλοβενία-Ελβετία Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:45 UEFA Nations League: Βουλγαρία-Ισλανδία (Live Conference Show) Novasports1

21:45 UEFA Nations League: Σλοβακία-Ν.Φερόε Novasportsextra1 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:45 UEFA Nations League: Λουξεμβούργο-Εσθονία Novasportsextra2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:45 UEFA Nations League: Ανδόρα-Γιβραλτάρ Novasportsextra3 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

22:00 WTA Finals-6η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη και Διονύση Στρούμπου

23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

09:00 Γκολφ DP World Tour Championship-3η μέρα Novasports6

16:00 UEFA Nations League: Κόσοβο-Ισραήλ Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

19:00 UEFA Nations League: Νορβηγία-Ουαλία Novasports Prime σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

19:00 UEFA Nations League: Γεωργία-Ουγγαρία Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1 με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA Nations League: Β. Ιρλανδία-Ουκρανία Novasports Start σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

21:45 UEFA Nations League: Πορτογαλία-Δανία Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:45 UEFA Nations League: Σουηδία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

21:45 UEFA Nations League: Ρουμανία-Πολωνία Novasports3 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:45 UEFA Nations League: Αυστρία-Ιρλανδία Novasports4 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:00 WTA Finals-Ημιτελικά Novasports6 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα και Θάνου Σολούκου

23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

Κυριακή 15 Νοεμβρίου

08:30 Γκολφ DP World Tour Championship-4η μέρα Novasports6

16:00 UEFA Nations League-6η αγωνιστική: Κύπρος-Μαυροβούνιο Novasports Prime σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

16:00 UEFA Nations League: Λετονία-Αρμενία Novasports1 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

19:00 UEFA Nations League: Λευκορωσία-Αλβανία Novasports Prime σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

19:00 UEFA Nations League: Φινλανδία-Σαν Μαρίνο Novasports Start σε περιγραφή του Θωμά Ναλμπάντη

21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA Nations League Tonight-Live Conference Show Novasports1 με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA Nations League: Ισπανία-Αγγλία Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:45 UEFA Nations League: Γαλλία-Τουρκία Novasports2 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

21:45 UEFA Nations League: Βέλγιο-Ιταλία Novasports3 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:45 UEFA Nations League: Κροατία-Τσεχία Novasports4 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

22:00 WTA Finals-Τελικοί Novasports6 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου

17:00 UEFA Nations League: Καζακστάν-Σλοβακία Novasports Start

17:00 UEFA Nations League: Ν.Φερόε-Μολδαβία Novasports1

19:00 UEFA Nations League: Λιθουανία-Λιχτενστάιν Novasports Prime

19:00 UEFA Nations League: Ισλανδία-Λουξεμβούργο Novasports2

19:00 UEFA Nations League: Εσθονία-Βουλγαρία Novasports3

21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube

21:45 UEFA Nations League: Ελλάδα-Σερβία Novasports Start

21:45 UEFA Nations League: Γερμανία-Ολλανδία Novasports Prime

21:45 UEFA Nations League: Ελβετία-Σκωτία Novasports2

21:45 UEFA Nations League: Γιβραλτάρ-Μάλτα Novasports3

21:45 UEFA Nations League: Β.Μακεδονία-Σλοβενία Novasports4

21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1

23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube

Τρίτη 17 Νοεμβρίου

21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube

21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1

21:45 UEFA Nations League: Πολωνία-Σουηδία Novasports News

21:45 UEFA Nations League: Ουαλία-Πορτογαλία Novasports Premier League

21:45 UEFA Nations League: Ιρλανδία-Κόσοβο (Live Conference Show) Novasports1

21:45 UEFA Nations League: Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Ρουμανία (Live Conference Show) Novasports1

21:45 UEFA Nations League: Δανία-Νορβηγία Novasports2

21:45 UEFA Nations League: Ουκρανία-Γεωργία Novasports6

21:45 UEFA Nations League: Ισραήλ-Αυστρία Novasportsextra1

21:45 UEFA Nations League: Ουγγαρία-Β. Ιρλανδία Novasportsextra2

23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube

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