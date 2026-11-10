Τα μεγαλύτερα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και οι 54 εθνικές ομάδες της UEFA δίνουν ραντεβού και το Νοέμβριο στο «γήπεδο» του Novasports στην αυλαία της φάσης των ομίλων του UEFA Nations League 2026-2027.
Η Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με την εντυπωσιακή και αήττητη πορεία της στην παρθενική της συμμετοχή στην League A, έχοντας δύο νίκες με Γερμανία & Σερβία εκτός έδρας και δύο ισοπαλίες με Ολλανδία & Γερμανία εντός έδρας φιγουράρει στην κορυφή του 2ου ομίλου (μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς) και περιμένει τα δύο τελευταία παιχνίδια (5η & 6η αγωνιστική) στοχεύοντας στο καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.
Αρχικά θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στο Άμστερνταμ και την «Johan Cruijff ArenA» την Ολλανδία (13/11, 21:45) και στη συνέχεια τη Σερβία (16/11, 21:45) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
Εφόσον το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου τότε προκρίνεται στα προημιτελικά του UEFA Nations League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Με την εξασφάλιση της 3ης θέσης η Εθνική Ελλάδας είναι οριστικά στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας εν όψει της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028, που είναι προγραμματισμένη για τις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας.
Εκτός όμως από τους αγώνες της Εθνική Ελλάδας που οι συνδρομητές της Nova TV θα απολαύσουν σε ζωντανή μετάδοση στο Novasports Start, το πρόγραμμα περιλαμβάνει κι άλλες μεγάλες αναμετρήσεις, ενώ συνολικά το διάστημα 12-17/11 θα μεταδοθούν LIVE 50+ αγώνες! Από το πρόγραμμα ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Αγγλία – Κροατία (12/11, 21:45), Ιταλία – Γαλλία (12/11, 21:45), Σερβία – Γερμανία (13/11, 21:45), Πορτογαλία – Δανία (14/11, 21:45), Ισπανία – Αγγλία (15/11, 21:45), Βέλγιο – Ιταλία (15/11, 21:45), Γερμανία – Ολλανδία (16/11, 21:45).
Η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα του Novasports θα μεταφέρει λεπτό προς λεπτό τον παλμό και των 50+ αναμετρήσεων. Καθημερινά, από τις 12/11 έως τις 17/11, η μαραθώνια εκπομπή UEFA Nations League Tonight με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη θα ξεκινά στις 21:00 με πλούσιο ρεπορτάζ. Στις 21:45, το «Live Conference Show» θα προσφέρει παράλληλη live εικόνα από όλα τα γήπεδα, ενώ μετά τη λήξη των αγώνων θα ακολουθούν αναλύσεις, highlights και όλα τα γκολ της ημέρας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου
- 09:00 Γκολφ DP World Tour Championship-1η μέρα Novasports6
- 19:00 UEFA Nations League-5η αγωνιστική: Αρμενία-Κύπρος Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
- 19:00 UEFA Nations League: Τουρκία-Βέλγιο Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου
- 21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
- 21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1 με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
- 21:45 UEFA Nations League: Σαν Μαρίνο-Λευκορωσία Novasports News σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου
- 21:45 UEFA Nations League: Αγγλία-Κροατία Novasports Premier League σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
- 21:45 UEFA Nations League: Ιταλία-Γαλλία Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
- 21:45 UEFA Nations League: Τσεχία-Ισπανία Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
- 21:45 UEFA Nations League: Αλβανία-Φινλανδία Novasportsextra2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
- 21:45 UEFA Nations League: Μαυροβούνιο-Λετονία Novasportsextra3 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου
- 22:00 WTA Finals-5η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου και του Γιαννίκου Δούσκα
- 23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
Παρασκευή 13 Νοεμβρίου
- 09:00 Γκολφ DP World Tour Championship-2η μέρα Novasports6
- 15:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #178 Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
- 19:00 UEFA Nations League: Μολδαβία-Καζακστάν Novasports Start σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
- 21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
- 21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1 με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
- 21:45 UEFA Nations League: Λιχτεστάιν-Αζερμπαϊτζάν Novasports News σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου
- 21:45 UEFA Nations League: Σκωτία-Β.Μακεδονία Novasports Premier League σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
- 21:45 UEFA Nations League: Ολλανδία-Ελλάδα Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου
- 21:45 UEFA Nations League: Σερβία-Γερμανία Novasports2 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου
- 21:45 UEFA Nations League: Σλοβενία-Ελβετία Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
- 21:45 UEFA Nations League: Βουλγαρία-Ισλανδία (Live Conference Show) Novasports1
- 21:45 UEFA Nations League: Σλοβακία-Ν.Φερόε Novasportsextra1 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
- 21:45 UEFA Nations League: Λουξεμβούργο-Εσθονία Novasportsextra2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
- 21:45 UEFA Nations League: Ανδόρα-Γιβραλτάρ Novasportsextra3 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
- 22:00 WTA Finals-6η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη και Διονύση Στρούμπου
- 23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
Σάββατο 14 Νοεμβρίου
- 09:00 Γκολφ DP World Tour Championship-3η μέρα Novasports6
- 16:00 UEFA Nations League: Κόσοβο-Ισραήλ Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου
- 19:00 UEFA Nations League: Νορβηγία-Ουαλία Novasports Prime σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου
- 19:00 UEFA Nations League: Γεωργία-Ουγγαρία Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
- 21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
- 21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1 με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
- 21:45 UEFA Nations League: Β. Ιρλανδία-Ουκρανία Novasports Start σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
- 21:45 UEFA Nations League: Πορτογαλία-Δανία Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
- 21:45 UEFA Nations League: Σουηδία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
- 21:45 UEFA Nations League: Ρουμανία-Πολωνία Novasports3 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
- 21:45 UEFA Nations League: Αυστρία-Ιρλανδία Novasports4 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
- 22:00 WTA Finals-Ημιτελικά Novasports6 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα και Θάνου Σολούκου
- 23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
Κυριακή 15 Νοεμβρίου
- 08:30 Γκολφ DP World Tour Championship-4η μέρα Novasports6
- 16:00 UEFA Nations League-6η αγωνιστική: Κύπρος-Μαυροβούνιο Novasports Prime σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
- 16:00 UEFA Nations League: Λετονία-Αρμενία Novasports1 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
- 19:00 UEFA Nations League: Λευκορωσία-Αλβανία Novasports Prime σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
- 19:00 UEFA Nations League: Φινλανδία-Σαν Μαρίνο Novasports Start σε περιγραφή του Θωμά Ναλμπάντη
- 21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
- 21:45 UEFA Nations League Tonight-Live Conference Show Novasports1 με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
- 21:45 UEFA Nations League: Ισπανία-Αγγλία Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
- 21:45 UEFA Nations League: Γαλλία-Τουρκία Novasports2 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου
- 21:45 UEFA Nations League: Βέλγιο-Ιταλία Novasports3 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
- 21:45 UEFA Nations League: Κροατία-Τσεχία Novasports4 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
- 22:00 WTA Finals-Τελικοί Novasports6 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου
- 23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
Δευτέρα 16 Νοεμβρίου
- 17:00 UEFA Nations League: Καζακστάν-Σλοβακία Novasports Start
- 17:00 UEFA Nations League: Ν.Φερόε-Μολδαβία Novasports1
- 19:00 UEFA Nations League: Λιθουανία-Λιχτενστάιν Novasports Prime
- 19:00 UEFA Nations League: Ισλανδία-Λουξεμβούργο Novasports2
- 19:00 UEFA Nations League: Εσθονία-Βουλγαρία Novasports3
- 21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube
- 21:45 UEFA Nations League: Ελλάδα-Σερβία Novasports Start
- 21:45 UEFA Nations League: Γερμανία-Ολλανδία Novasports Prime
- 21:45 UEFA Nations League: Ελβετία-Σκωτία Novasports2
- 21:45 UEFA Nations League: Γιβραλτάρ-Μάλτα Novasports3
- 21:45 UEFA Nations League: Β.Μακεδονία-Σλοβενία Novasports4
- 21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1
- 23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube
Τρίτη 17 Νοεμβρίου
- 21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube
- 21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1
- 21:45 UEFA Nations League: Πολωνία-Σουηδία Novasports News
- 21:45 UEFA Nations League: Ουαλία-Πορτογαλία Novasports Premier League
- 21:45 UEFA Nations League: Ιρλανδία-Κόσοβο (Live Conference Show) Novasports1
- 21:45 UEFA Nations League: Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Ρουμανία (Live Conference Show) Novasports1
- 21:45 UEFA Nations League: Δανία-Νορβηγία Novasports2
- 21:45 UEFA Nations League: Ουκρανία-Γεωργία Novasports6
- 21:45 UEFA Nations League: Ισραήλ-Αυστρία Novasportsextra1
- 21:45 UEFA Nations League: Ουγγαρία-Β. Ιρλανδία Novasportsextra2
- 23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube
Μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, οι συνδρομητές Nova απολαμβάνουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο με μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης. Με μοντέρνο σχεδιασμό, εύχρηστη πλοήγηση και εύκολη ανακάλυψη περιεχομένου, η Nova TV προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, οπουδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η πλατφόρμα διαθέτει προηγμένες λειτουργίες που εμπλουτίζουν την εμπειρία παρακολούθησης, όπως το timeshift, που επιτρέπει στους συνδρομητές να γυρίσουν πίσω σε μια ζωντανή μετάδοση, να παρακολουθήσουν έναν αγώνα από την αρχή ή να ξαναδούν μια σημαντική φάση, καθώς και το Sports Mode, το οποίο προσφέρει πλούσια στατιστικά σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη διαδραστικότητα και προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία.