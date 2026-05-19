Τρεις νέες σειρές και ένας νέος κύκλος έρχονται να καθηλώσουν τους συνδρομητές της Nova τον Μάιο στο Novacinema4! Aπό την Τετάρτη 27/5 και κάθε Τετάρτη στις 22:00 θα προβάλλεται η σειρά «Ponies», ενώ από την Πέμπτη 28/5 και κάθε Πέμπτη στις 22.00 θα μεταδίδεται η σειρά «Devil in Disguise: John Wayne Gacy». Παράλληλα, από την Παρασκευή 29/5 και κάθε Παρασκευή στις 22:00 θα προβάλλεται η σειρά «Patience», ενώ από την Πέμπτη 21/5 και κάθε Πέμπτη στις 21:00 θα μεταδίδεται 3ος κύκλος της σειράς «Allegiance».

H δραματική σειρά θρίλερ «Ponies» με τους Emilia Clarke, Haley Lu Richardson, Adrian Lester διαδραματίζεται στη Μόσχα το 1977. Δύο γυναίκες εργάζονται ανώνυμα ως γραμματείς στην αμερικανική πρεσβεία. Όταν οι σύζυγοί τους σκοτώνονται κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες στην ΕΣΣΔ, και οι δυο τους γίνονται πράκτορες της CIA.

Η αστυνομική σειρά «Devil in Disguise: John Wayne Gacy» με τους Michael Chernus, Gabriel Luna, Michael Angarano, Marin Ireland βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Από το 1972 έως το 1978, 33 άνδρες απήχθησαν, δολοφονήθηκαν και θάφτηκαν κάτω από το σπίτι του δολοφόνου. Κανείς δεν είχε καταλάβει. Γιατί; Ήταν γοητευτικός κι αστείος. Είχε καλή δουλειά. Διασκέδαζε άρρωστα παιδιά... ντυμένος κλόουν.

Η αστυνομική – δραματική σειρά «Patience» με τους Ella Maisy Purvis, Mark Benton, Nathan Welsh, Ali Ariaie μας πηγαίνει στο Γιορκ, εκεί όπου μια αυτιστική υπάλληλος βοηθά την αστυνομία να λύνει σύνθετες υποθέσεις χάρη στην οξυδέρκειά της. Μια ντετέκτιβ την εντάσσει στην ομάδα της, όπου η εμπιστοσύνη, η πίεση κι ένας κόσμος που δεν την κατανοεί δοκιμάζουν και τις δύο.