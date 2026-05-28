Παράλληλα για περισσότερους από δύο μήνες (5/6-15/8) το θεματικό κανάλι Novasummer θα προσφέρει γαλλικές κωμωδίες, ενώ στην πλατφόρμα ΕΟΝ το Kids Summer Camp είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους μικρούς μας φίλους!

Ο Ιούνιος έρχεται με συναρπαστική, καλοκαιρινή μουσική διάθεση στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και στο Novalife το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας! Αυτόν τον Ιούνιο, οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις μεγάλες πρεμιέρες «Nobody 2», «Good Fortune», «Downton Abbey-The Grand Finale», τη νέα σειρά «The Paper», special αφιερώματα στη World’s Music Day και στην International Father’s Day. Παράλληλα για περισσότερους από δύο μήνες (5/6-15/8) το θεματικό κανάλι Novasummer θα προσφέρει γαλλικές κωμωδίες, ενώ στην πλατφόρμα ΕΟΝ το Kids Summer Camp είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους μικρούς μας φίλους!

Η ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1 θα καθηλώσει τις Κυριακές του Ιουνίου στις 22:00 τους σινεφίλ. Την πρώτη Κυριακή του μήνα (7/6, 22:00) θα μεταδοθεί η κωμωδία «Good Fortune» με τον Keanu Reeves , για να ακολουθήσει στις 14/6 η κινηματογραφική επιστροφή του παγκοσμίου φαινομένου «Downton Abby – The Grand Finale» ενώ στις 21/6 είναι η σειρά για το «Goodrich» με τους Michale Keaton & Mila Kunis. Τέλος, στις 28/6 θα προβληθεί η ταινία «Nobody 2» με τους Bob Odenkirk & Sharon Stone.

Εκτός όμως από τις Κυριακές, οι συνδρομητές θα απολαύσουν δυνατές πρεμιέρες κάθε Τρίτη και Σάββατο στις 22:00 στο Novacinema1. Οι Σαββατιάτικες πρεμιέρες που θα απολαύσουν είναι οι «Mon Heroine​» (6/6), «Wog Boys Forever​» (13/6), «Hurry Up Tomorrow​» (20/6), «Young Weither» (27/6) ενώ οι πρεμιέρες της Τρίτης που θα προβληθούν είναι οι «King of my Castle​» (2/6), «Midas Man​» (9/6), «Young Mothers​» (16/6), «Honey Don't​» (23/6), «Miranda's Victim​» (30/6). ​Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, όπως «Knocked Up​» (4/6), «Noctural Animals​» (11/6), «American Made​» (18/6), «Neighbors» (25/6).

Ταυτόχρονα οι υπόλοιπες ζώνες θα καθηλώσουν του σινεφίλ. Με «Bloody Cinema», κάθε Παρασκευή στις 23:00 (με τις πρεμιέρες «The Seeding»-12/6, «Strangers Trilogy: Part 2»-26/6), με «Family Cinema» κάθε Σάββατο στις 22:10 (με τις πρεμιέρες «The Bad Guys 2»-6/6, «Buffalo Kids»-13/6). Παράλληλα με «World Cinema» κάθε Τετάρτη στις 22:00 καθώς και «Classic Cinema κάθε Κυριακή 17:00 (με έμφαση στην ταινία «The Blue Lagoon»-14/6).

Για τους λάτρεις των σειρών έρχονται στο Novacinema4, τέσσερις νέες σειρές και ένας νέος κύκλος! Από τη Δευτέρα 1/6 και κάθε Δευτέρα στις 22:00 θα προβάλλεται η 2η σεζόν της σειράς «The Brigade» ενώ από την Τρίτη 2/6 και κάθε Τρίτη στις 22:00 θα μεταδίδεται η σειρά «The Corsican Line». Παράλληλα, από το Σάββατο 6/6 και κάθε Σάββατο στις 22:00 θα προβάλλεται η σειρά «Prisoner» και από την Κυριακή 7/6 και κάθε Κυριακή στις 22:00 οι φαν των σειρών θα βλέπουν «Sherlock and Daughter». Τέλος, από την Τετάρτη 17/6 και κάθε Τετάρτη στις 22:00 θα μεταδίδεται η σειρά «The Paper», spinoff του «The Office».

Τον Μάιο, η Nova γιορτάζει την World’s Music Day (Παγκόσμια Ημέρας Μουσικής, 21/6) με ταινίες αφιερωμένες σε εμβληματικές προσωπικότητες του μουσικού στερεώματος που θα προβληθούν στο Novacinema2 το Σάββατο 20/6 στις 20:00 (Becoming Led Zepelin) και στις 22:00 («The Doors») καθώς και την Κυριακή 21/6 στις 20:00 (Midas Man​​) και στις 22:00 (Kneecap).

Παράλληλα, την Κυριακή 21 Ιουνίου θα προβληθεί στο Novalifε ολοήμερο αφιέρωμα με σπέσιαλ ταινίες στην World’s Father’s Day (Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα), όπως Ezra, A Missing Part, The Unbreakable Boy, Black or White, κ.α.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να προβάλλονται οι σειρές «Law & Order season 25» (κάθε Τρίτη στις 21:00), «Billy the Kid season 3» (κάθε Τετάρτη στις 21:00, μέχρι 10/6), «Ponies» (κάθε Τετάρτη στις 22:00), «Allegiance season 3» (κάθε Πέμπτη στις 21:00), «Devil in Disguise: John Wayne Gacy» (κάθε Πέμπτη στις 22:00), «Patience season 1» (κάθε Παρασκευή στις 22:00).

Στο Novalifε στη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» (κάθε Τρίτη στις 21:00) κάνουν πρεμιέρα τα ντοκιμαντέρ «Janet Jackson Ep.1 & 2​» (9/6) και «Janet Jackson Ep.3 & 4​» (16/6), καθώς και «Whitney: Can I Be Me» (23/6). Ταυτόχρονα και τα Σαββατοκύριακα θα προβάλλονται (20:00) Women Stories για γυναίκες που άφησαν το δικό τους στίγμα. Παράλληλα, κάθε βράδυ στις 21:00 στο Novalifε προβάλλεται μία ταινία, για να ακολουθήσει αμέσως το αγαπημένο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» ενώ τις καθημερινές στις 17:00 θα προβάλλεται το «America's Got Talent season 20​». Την ίδια στιγμή τον Ιούνιο θα προβληθούν οι σειρές «This City is Ours season 1», «Lockerbie: A Search for Truth season 1», «Τwisted Metal season 2» καθώς και “Lara's Choice season 2».

Στην ΕΟΝ θα απολαύσουμε το καλοκαίρι την 7η και την 8η σεζόν της αγαπημένης «Peppa» και των φίλων της με τις περιπέτειες τους καθώς και νέα επεισόδια. Παράλληλα, τον Ιούνιο στην ΕΟΝ έρχεται το Kids Summer Camp, για περισσότερο γέλιο, διασκέδαση και περιπέτεια τώρα που τελειώνει η σχολική σεζόν και το καλοκαίρι είναι εδώ! Την ίδια στιγμή, τα ΕΟΝ Box Sets φέρνουν τις σειρές «Little Disasters​» και «Mr. Mercedes» αλλά και τη συλλογή ταινιών «Dad, our personal superhero!» (Μπαμπάς, ο δικός μας σουπερήρωας!), NovaSummer, Kids' Summer Camp, Feel the beat.

Απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα του Ιουνίου στα Novacinema και στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.