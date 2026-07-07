Η 2η σεζόν της αστυνομικής - δραματικής σειράς «Patience» με τους Ella Maisy Purvis, Mark Benton, Nathan Welsh, Ali Ariaie ξεκινά από την Παρασκευή 10 Ιουλίου.

Ο Ιούλιος φέρνει στις οθόνες των συνδρομητών της Nova και συγκεκριμένα στο κανάλι των σειρών το Novacinema 4, την πρεμιέρα του 2 ου κύκλου « Patience » από την Παρασκευή 10 Ιουλίου και κάθε Παρασκευή στις 22:00, ενώ από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και κάθε Δευτέρα στις 22:00 που μεταδίδεται η σειρά « Paris Police 1910».

Η 2η σεζόν της αστυνομικής - δραματικής σειράς « Patience » με τους Ella Maisy Purvis , Mark Benton , Nathan Welsh , Ali Ariaie έρχεται από την Παρασκευή 10 Ιουλίου, 22:00. Η Πείσενς επιστρέφει για να βοηθήσει στην εξιχνίαση εγκλημάτων. Όταν η νέα ντετέκτιβ Φράνκι Μονρό εμφανίζονται, οι δυο τους συγκρούονται, σύντομα όμως συνεργάζονται. Παράλληλα, η Πείσενς αντιμετωπίζει προκλήσεις στην έρωτα και την απώλεια.

Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου (22:00) κάνει πρεμιέρα η αστυνομική δραματική σειρά « Paris Police 1910 » με τους Jeremie Laheurte, Evelyne Brochu, Thibaut Evrard. Ο επιθεωρητής Ζουάν στρέφει γρήγορα την έρευνα του στη Μεγκ ως βασική ύποπτη, με πιθανές διασυνδέσεις με τον Φιερσί και τον αστυνομικό διευθυντή Λεπίν. Παγιδευμένη, η Μεγκ ανακοινώνει συνέντευξη Τύπου, υποσχόμενη να αποκαλύψει την αλήθεια.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να προβάλλονται οι σειρές « The Brigade season 2 » (κάθε Δευτέρα στις 21:00 μέχρι τις 20/7), « Law & Order season 25 » (Τρίτη 21:00, μέχρι 7/7), « The Corsican Line » (κάθε Τρίτη στις 22:00 μέχρι 21/7), « Τρίτη 21:00 , μέχρι 7/7 ). » (κάθε Τετάρτη στις 22:00, μέχρι 15/7), « Allegiance season 3 » (κάθε Πέμπτη στις 21:00 μέχρι 23/7), « Devil in Disguise : John Wayne Gacy » (κάθε Πέμπτη στις 22:00 μέχρι 16/7), « Patience season 1 » (Παρασκευή 21:00, μέχρι 3/7), « Prisoner » (κάθε Σάββατο στις 22:00 μέχρι 11/7), « Sherlock ( 2:00 ) Κυριακή (2:00) 26/7).

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