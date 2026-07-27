Εκτός όμως από τις Κυριακές, οι συνδρομητές θα απολαύσουν δυνατές πρεμιέρες κάθε Τρίτη και Σάββατο στις 22:00 στο Novacinema1.

Ο Αύγουστος έρχεται με συναρπαστική, καλοκαιρινή διάθεση στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και στο Novalifε, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας! Αυτόν τον Αύγουστο, οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις μεγάλες πρεμιέρες «Sorry, Baby», «The History of Sound», το θεματικό κανάλι Novasummer που συνεχίζει να προσφέρει γαλλικές κωμωδίες μέχρι 15/8, ενώ στην πλατφόρμα ΕΟΝ πρωταγωνιστούν το Kids’ Summer Camp και η συλλογή Nova Co-productions.

Η ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1 θα καθηλώσει τις Κυριακές του Αυγούστου στις 22:00 τους σινεφίλ. Την πρώτη Κυριακή του μήνα (2/8) θα μεταδοθεί η ταινία «Islands», για να ακολουθήσει το φιλμ «Dust Bunny» (9/8), ενώ στις στη συνέχεια θα προβληθεί η ταινία «Not Without Hope» (16/8). Στις 23/8 έρχεται η μεγάλη πρεμιέρα της ταινίας «The History of Sound», υποψήφιας για τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών με τους Paul Mescal και Josh O'Connor καθώς και τον Chris Cooper. Η τελευταία Κυριακή του Αυγούστου (30/8) φέρνει στις οθόνες των συνδρομητών τη μεγάλη πρεμιέρα «Sorry, Baby», με την Eva Victor, Υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα 2026 ως Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Κινηματογραφική Ταινία.

Εκτός όμως από τις Κυριακές, οι συνδρομητές θα απολαύσουν δυνατές πρεμιέρες κάθε Τρίτη και Σάββατο στις 22:00 στο Novacinema1. Οι Σαββατιάτικες πρεμιέρες που θα

απολαύσουν είναι «Astronaut» (1/8), «All Souls» (8/8), «Jane Austen Wrecked my Life» (15/8), «Dirty Angels​» (22/8), «Worldbreaker» (29/8) ενώ οι πρεμιέρες της Τρίτης που θα προβληθούν είναι «Inheritance​» (4/8), «Late Shift​» (11/8), «Wardriver​» (18/8), «Maldoror» (25/8). Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, όπως «Happy Gilmore​» (6/8), «Our Kind of Traitor» (13/8), «A Most Wanted Man​» (20/8), «The Kingdom» (27/8).

Ταυτόχρονα οι υπόλοιπες ζώνες θα καθηλώσουν του σινεφίλ. Με «Bloody Cinema», κάθε Παρασκευή στις 23:00 (με τις πρεμιέρες «The Vourdalak»-7/8, «Elevation»-28/8), με «Family Cinema» κάθε Σάββατο στις 22:10 (με τις ταινίες «The Inseparables​»-1/8, «The Adventures of Tintin​»-8/8, «Cat and Dog​»-15/8, «Panda Bear in Africa»-22/8, «Jumanji: Welcome to the Jungle»-29/8). Παράλληλα με «World Cinema» κάθε Τετάρτη στις 22:00 (με την πρεμιέρα «Girls Will Be Girls»-26/8 να ξεχωρίζει) καθώς και «Classic Cinema κάθε Κυριακή 17:00 (όπου θα προβληθούν μεταξύ άλλων «The Blue Lagoon​»-9/8, «E.T. the Extra-Terrestrial»-16/8, «Dirty Dancing»-23/8).

Για τους λάτρεις των σειρών συνεχίζουν να προβάλλονται στο Novacinema4 η δεύτερη σεζόν του «Patience» (κάθε Παρασκευή στις 22:00 μέχρι 28/8), και η σειρά «Paris Police 1910» (κάθε Δευτέρα στις 22:00 μέχρι 31/8). Παράλληλα μεταδίδονται ξανά οι σειρές «Sambre» (κάθε Τρίτη στις 22:00 μέχρι 1/9), «The Hunting Wives» (κάθε Τετάρτη στις 22:00 μέχρι 9/9), «All Her Fault» (κάθε Πέμπτη στις 22:00 μέχρι 10/9), «The German» (κάθε Σάββατο στις 22:00 μέχρι 5/9), «The Kollective» (κάθε Κυριακή στις 22:00 μέχρι 6/9).

Στο Novalifε στη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» (κάθε Τρίτη στις 21:00) οι συνδρομητές θα θυμηθούν ξανά τα ντοκιμαντέρ Kingdom of Dreams Ep.1 & 2 ​(4/8), Kingdom of Dreams Ep.3 & 4 ​(11/8), Whitney Houston & Bobbi Kristina: Didn't We Almost Have It All ​(18/8), No Way Out? - Nathalie's New Life​ (25/8). Ταυτόχρονα και τα Σαββατοκύριακα θα προβάλλονται (20:00) Women Stories για γυναίκες που άφησαν το δικό τους στίγμα.

Παράλληλα, κάθε βράδυ στις 21:00 στο Novalifε προβάλλεται μία ταινία, για να ακολουθήσει αμέσως το αγαπημένο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» ενώ τα Σαββατοκύριακα στις 17:00 θα προβάλλεται το «America's Got Talent season 20​». Την ίδια στιγμή τον Αύγουστο θα προβληθούν οι σειρές «Entitled», «The Brigade», «Outlander: Blood of my Blood», «Lara’s choice season 2».

Στην ΕΟΝ οι συνδρομητές συνεχίζουν να απολαμβάνουν το Kids’ Summer Camp, για περισσότερο γέλιο, διασκέδαση και περιπέτεια τώρα που το καλοκαίρι είναι εδώ! Την ίδια στιγμή, στην ΕΟΝ έρχεται οι συλλογές ταινιών «Nova Co-productions» καθώς και Novasummer.

Απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα του Αυγούστου στα Novacinema και στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.