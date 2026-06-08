Το 4ωρο ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την ιστορία της Τζάνετ Τζάκσον, καθώς επιστρέφει στη γενέτειρά της, το Γκάρι της Ιντιάνα, εκεί όπου ξεκίνησε την καριέρα της.

Γυναίκες που εμπνέουν, πρωταγωνιστούν, προκαλούν, είναι χαρισματικές και αληθινές και έχουν αφήσει το στίγμα τους, έρχονται να καθηλώσουν και τον Ιούνιο στο Novalifε μέσα από τις «Ιστορίες Γυναικών» κάθε Τρίτη στις 21:00. Τα ντοκιμαντέρ που θα απολαύσουν σε πρώτη προβολή οι συνδρομητές είναι «Janet Jackson Ep.1 & 2​» (9/6) και «Janet Jackson Ep.3 & 4​» (16/6) και «Whitney: Can I Be Me» (23/6).

Καθώς γιορτάζουμε την 40ή επέτειο από το πρώτο της άλμπουμ, το 4ωρο ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την ιστορία της Τζάνετ Τζάκσον, καθώς επιστρέφει στη γενέτειρά της, το Γκάρι της Ιντιάνα, εκεί όπου ξεκίνησε το απίστευτο ταξίδι της. Μιλώντας πιο ανοιχτά από ποτέ, η Τζάνετ αποκαλύπτει τα πάντα. Στο 1ο επεισόδιο (9/6) σε ηλικία επτά ετών, ο αυστηρός Τζο Τζάκσον βάζει τη Τζάνετ να συμμετάσχει στο οικογενειακό σόου. Καθώς κανείς δεν τη ρώτησε ποτέ αν θέλει να γίνει καλλιτέχνιδα, η ίδια καλείται να χαράξει τη δική της πορεία. Στο 2ο μέρος (9/6) μετά από δύο αποτυχημένα άλμπουμ και έναν αποτυχημένο γάμο, η Τζάνετ αποφασίζει πως αν πρόκειται να κάνει μουσική καριέρα, θα το κάνει με τους δικούς της όρους, παίρνοντας τον έλεγχο της ζωής της.