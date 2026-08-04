Το Σάββατο 8 Αυγούστου (20:00) ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας και οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ακόμη μία αναμέτρηση των «κιτρινόμαυρων» του Μιχάλη Γρηγορίου.

Η φιλική αναμέτρηση του Άρη με τον Πανσερραϊκό, το ολλανδικό πρωτάθλημα της Eredivisie, το πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας της Γερμανίας, η 2.Bundesliga και το τουρνουά Calcio Italiano-only in Perth με Μίλαν, Ίντερ, Γιουβέντους έρχονται στο γήπεδο του Novasports!

Το Σάββατο 8 Αυγούστου (20:00) ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας και οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ακόμη μία αναμέτρηση των «κιτρινόμαυρων» του Μιχάλη Γρηγορίου.

Οι λάτρεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου από το Σάββατο 8 Αυγούστου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το πρωτάθλημα της ολλανδικής Eredivisie με την πρωταθλήτρια Αϊντχόφεν να θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο της και τους Άγιαξ, Φέγενορντ να διεκδικούν να της πάρουν τα πρωτεία. Στην πρεμιέρα οι συνδρομητές θα έχουν την δυνατότητα να δουν τις αναμετρήσεις Άιντχοφεν-Φορτούνα Σιτάρντ (8/8, 21:00), Σπάρτα Ρότερνταμ-Φέγενορντ (9/8, 13:15) και Τσβόλε-Άγιαξ (9/8, 15:30).

Σέντρα κάνει την Παρασκευή 7 Αυγούστου και το γερμανικό πρωτάθλημα 2.Bundesliga με την αναμέτρηση Μπόχουμ – Χέρτα (21:30), ενώ θα μεταδοθούν και οι αγώνες Βόλφσμπουργκ-Καϊζερσλάουτερν (8/8, 21:30) και Ζανκτ Πάουλι-Γκρόιτερ Φιρτ (9/8, 14:30).

Τα μεγαλύτερα ιταλικά ντέρμπι έρχονται φέτος νωρίτερα, απευθείας από το Down Under! Οι κορυφαίες αναμετρήσεις Μίλαν – Ίντερ (5/8, 14:00) και Γιουβέντους – Ίντερ (8/8, 14:00), μαζί με το παραδοσιακό ντέρμπι μεταξύ Τορίνο και Σικελίας, Γιουβέντους – Παλέρμο (11/8, 13:00), έρχονται τον Αύγουστο στο Novasports Prime. Οι τρεις ιστορικοί σύλλογοι, Ίντερ, Μίλαν, Γιουβέντους ταξιδεύουν για μία εβδομάδα στην Αυστραλία, μεταφέροντας την κληρονομιά, το πάθος και την αντιπαλότητά τους στο Optus Stadium του Περθ. Οι σπουδαίοι αυτοί φιλικοί αγώνες θα διεξαχθούν από τις 5 έως τις 11 Αυγούστου, δίνοντας μια δυνατή γεύση από τη δράση που θα ακολουθήσει στις υποχρεώσεις των ομάδων στη νέα σεζόν.

Παράλληλα, οι φίλοι των σπορ, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν του τουρνουά τένις WTA 1000 National Bank Open presented by Rogers, καθώς και αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #165.

Τετάρτη 5 Αυγούστου

14:00 Calcio Italiano-only in Perth: Μίλαν-Ίντερ Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Novasports Prime σε περιγραφή του 19:30 WTA 1000 National Bank Open presented by Rogers - 3η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

Πέμπτη 6 Αυγούστου

19:30 WTA 1000 National Bank Open presented by Rogers - 4η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

Παρασκευή 7 Αυγούστου

15:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #165 Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

Novasports5 σε περιγραφή του 19:30 WTA 1000 National Bank Open presented by Rogers - 5η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

- 5η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του 21:30 2.Bundesliga-1η αγωνιστική: Μπόχουμ-Χέρτα Novasports3 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

Σάββατο 8 Αυγούστου

14:00 Calcio Italiano-only in Perth: Γιουβέντους-Ίντερ Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Novasports Prime σε περιγραφή του 19:30 WTA 1000 National Bank Open presented by Rogers Φάση των 32 Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

Φάση των 32 Novasports6 σε περιγραφή του 20:00 Φιλικός αγώνας προετοιμασίας: Άρης – Πανσερραϊκός , Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου

, Novasports Prime σε περιγραφή του 21:00 Eredivisie-1η αγωνιστική: Άιντχοφεν-Φορτούνα Σιτάρντ Novasports Start σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

21:30 2.Bundesliga: Βόλφσμπουργκ-Καϊζερσλάουτερν Novasports3 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

Κυριακή 9 Αυγούστου

13:15 Eredivisie: Σπάρτα Ρότερνταμ-Φέγενορντ Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Novasports Prime σε περιγραφή του 14:30 2.Bundesliga: Ζανκτ Πάουλι-Γκρόιτερ Φιρτ Novasports Start σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

Novasports Start σε περιγραφή του 15:30 Eredivisie: Τσβόλε-Άγιαξ Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

Novasports Prime σε περιγραφή του 19:30 WTA 1000 National Bank Open presented by Rogers Φάση των 16 Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

Δευτέρα 10 Αυγούστου

02:00 (ξημερώματα Τρίτης) WTA 1000 National Bank Open presented by Rogers Α’ και Β’ Προημιτελικός Novasports6

Τρίτη 11 Αυγούστου

13:00 Calcio Italiano-only in Perth: Γιουβέντους-Παλέρμο Novasports Prime

Novasports Prime 02:00 ξημερώματα Τετάρτης) WTA 1000 National Bank Open presented by Rogers Γ’ και Δ’ Προημιτελικός Novasports6

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.