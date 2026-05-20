Ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 συνεχίζει τα Exclusive Live Events «Νύχτα εκτός ρυθμού» powered by ΔΕΗ και υποδέχεται την Ήβη Αδάμου σε μια βραδιά με special guest τον Stavento.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Την Τρίτη 26 Μαΐου, το Cabaret Athens γίνεται το απόλυτο μουσικό σημείο συνάντησης για τους ακροατές του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, με την αγαπημένη ερμηνεύτρια, Ήβη Αδάμου, να ανεβαίνει στη σκηνή για ένα δυναμικό live. Η εκρηκτική και πολυδιάστατη τραγουδίστρια θα ερμηνεύσει μερικές από τις μεγαλύτερες της επιτυχίες σε ένα πρόγραμμα που υπόσχεται να μας εκπλήξει και να απογειώσει τη διάθεση. Special Guest: Stavento.

Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνει ο Θοδωρής Μαραντίνης, ενώ ο Θωμάς Ζάμπρας δίνει την δική του ξεχωριστή πινελιά με ένα μοναδικό stand-up comedy show.

Νύχτα Εκτός Ρυθμού powered by ΔΕΗ

Χορηγός: La Vie En Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου».