Το ενημερωτικό ραδιόφωνο 102fm και το πολιτιστικό ραδιόφωνο 95,8fm της ΕΡΤ3 είναι διαθέσιμα και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, ERTecho

Στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX είναι πλέον διαθέσιμα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ3, 102fm και 95,8fm, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακροατές και ακροάτριες από κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας να ακούσουν το πλούσιο πρόγραμμά τους.

Το ραδιοφωνικό κοινό μπορεί στο εξής να συντονίζεται ψηφιακά στις συχνότητες του ενημερωτικού 102fm και του πολιτιστικού ραδιοφώνου 95,8fm της ΕΡΤ3, μέσα από το τμήμα «Live» της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX (διαθέσιμη μέσω smart συσκευών τηλεόρασης και της λειτουργίας του «κόκκινου κουμπιού» ή της σχετικής εφαρμογής, μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και tablets, καθώς και μέσω κινητών τηλεφώνων).

Πρόκειται για άλλο ένα βήμα αναβάθμισης των ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ3, μετά την προσθήκη του 95,8fm στο νέο ψηφιακό δίκτυο ραδιοφωνίας DAB+ που προσφέρει στους ακροατές αναβαθμισμένη εμπειρία ακρόασης με σταθερό ήχο χωρίς παρεμβολές, αλλά και έπειτα από την πλήρη ανακαίνιση των ραδιοφωνικών στούντιο καθώς και την εγκατάσταση σύγχρονης ψηφιακής κονσόλας που βελτιστοποίησαν ουσιαστικά την παραγωγή και τη μετάδοση του προγράμματός των δύο ραδιοσταθμών.

Υπενθυμίζεται πως το ενημερωτικό ραδιόφωνο 102fm και το πολιτιστικό ραδιόφωνο 95,8fm της ΕΡΤ3 είναι διαθέσιμα και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, ERTecho, η οποία «εκπέμπει» στη διεύθυνση www.ertecho.gr και είναι προσβάσιμη μέσω διαδικτύου αλλά και μέσω της σχετικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και tablets.