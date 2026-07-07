Tον στρατηγικό ρόλο των λιμένων στη νέα γεωοικονομική πραγματικότητα ανέδειξε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, μιλώντας στον «αέρα» του 102FM

Με συνεχείς συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις υπουργών, εκπροσώπων φορέων και ανθρώπων της ναυτιλιακού τομέα, το ενημερωτικό ραδιόφωνο 102FM της ΕΡΤ3 κάλυψε διεξοδικά τις εργασίες του 7ου Balkan Forum «Ναυτιλία και Βόρεια Ελλάδα» χθες, Δευτέρα 6 Ιουλίου, από το ειδικά διαμορφωμένο στούντιο που εγκατέστησε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης όπου διεξήχθη άλλη μια μεγάλη διοργάνωση της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Tον στρατηγικό ρόλο των λιμένων στη νέα γεωοικονομική πραγματικότητα ανέδειξε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, μιλώντας στον «αέρα» του 102FM, ενώ σημείωσε ότι πλέον δεν αποτελούν απλώς πύλες διακίνησης εμπορευμάτων, αλλά κρίσιμους κόμβους που συνδέουν μεταφορές, ενέργεια, logistics και ασφάλεια. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην επικείμενη λειτουργία της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά τις επόμενες εβδομάδες, στην πρόοδο των εργασιών του Flyover, αλλά και στην ανέγερση νέων σχολικών μονάδων στη Θεσσαλονίκη.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας μίλησε στην πρωινή ζώνη του 102FM για την αύξηση της κρουαζιέρας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τις επενδύσεις που αλλάζουν τον ρόλο του λιμένα, αλλά και την ανάγκη να επιστρέψουν οι νέοι στα ναυτικά επαγγέλματα, τα οποία, όπως είπε, προσφέρουν υψηλές αμοιβές και σημαντικές προοπτικές απασχόλησης.

Η Βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια εισέρχονται σε μια νέα φάση στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της ναυτιλίας, των μεταφορών, των λιμανιών, της εφοδιαστικής αλυσίδας τόνισε στο μικρόφωνο του 102FM o Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργος Αλεξανδράτος, προσθέτοντας πως τα Βαλκάνια έχουν μια μοναδική ευκαιρία να περάσουν μέσα από την παράλληλη ανάπτυξη στη συνδεδεμένη ανάπτυξη και στάθηκε στην ναυτιλία που αποτελεί την εθνική ισχύ της Ελλάδας.

Μιλώντας στον 102FΜ της ΕΡΤ3, ο Πρόεδρος του Βουλγαρο-Ελληνικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σάββας Καραφυλλίδης έκανε λόγο για την ενδυνάμωση των εμπορικών και οικονομικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας μέσα ακριβώς από τη συνεργασία στον τομέα της ναυτιλίας.