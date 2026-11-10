Νέες εκπομπές, κορυφαίοι δημοσιογράφοι και παραγωγοί, ειδήσεις από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο – Από Δευτέρα 9 Νοεμβρίου το νέο πρόγραμμα

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Από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, οι ακροατές του Peloponnisos FM 103,9 έχουν έναν λόγο παραπάνω να κολλήσουν τη βελόνα στα ραδιοφωνάκια τους στην αγαπημένη τους συχνότητα, με πολλές νέες εκπομπές που θα πλαισιώνουν καθημερινά το τοπικό μας πρόγραμμα.

Μια νέα ραδιοφωνική εμπειρία ξεκινά, με περισσότερες επιλογές, δυνατές φωνές, έγκυρη ενημέρωση, άποψη, πολιτισμό, αθλητισμό και ψυχαγωγία. Η συνεργασία με τον Αθήνα 9,84 ενισχύει το πρόγραμμα του Peloponnisos FM 103,9, προσφέροντας στους ακροατές της Πάτρας, της Αχαΐας και της ευρύτερης περιοχής τη δυνατότητα να παρακολουθούν όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο, χωρίς να χάνουν την επαφή με την τοπική επικαιρότητα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκπομπών:

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ

ΔΕ - ΠΑ

06:00-07:00

Πρώτος Καφές με τη Μαρία Παύλου

ΔΕ - ΠΑ

07:00-08:00

Mind the Trap με τον Γιώργο Τραπεζιώτη

ΔΕ - ΠΑ

08:00-09:00

Μαζί στον αέρα… καλημέρα με τον Κώστα Λαμπρόπουλο

ΔΕ - ΠΑ

10:00-11:00

Όλα λέγονται με τους Σωτήρη Παπανδρέου και Μαρίνα Ριζογιάννη

ΔΕ - ΠΑ

11:00-12:00

Απόρρητη γραμμή με τον Γιώργο Αναστασόπουλο

ΔΕ - ΠΑ

12:00-13:00

Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ρηγόπουλο

ΔΕ - ΠΑ

13:00-14:00

Κλάφτα Χαραλάμπη, κλάφτα με τον Χρήστο Βεργανελάκη

ΔΕ - ΠΑ

14:00-15:00

Μεσημβρινή Ενημέρωση με την Κατερίνα Παπαβασιλείου

ΔΕ - ΠΑ

15:00-16:00

Στο 90΄με τον Ιάσονα Κοτσώνη

ΔΕ - ΠΑ

16:00-17:00 Έχε Χάρη με τον Χάρη Ιωάννου

ΔΕ - ΠΑ

18:00-19:00

Απογευματινή Συχνότητα με τον Βασίλη Ταλαμάγκα

ΔΕ - ΠΑ

19:00-20:00

Απογευματινό Μαγκαζίνο με την Καλλιόπη Λιβανού

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ

ΔΕ - ΠΕ

06:00-07:00

Μια ημέρα στην Αθήνα με τον Γιώργο Αποστολίδη

ΔΕ - ΠΕ

07:00-08:00

Mind the Trap με τον Γιώργο Τραπεζιώτη

ΔΕ - ΠΕ

08:00-09:00

Μαζί στον αέρα… καλημέρα με τον Κώστα Λαμπρόπουλο

ΔΕ - ΠΕ

09:00-10:00

Πίσω από το προφανές με τον Γιώργο Παπατριανταφύλλου

ΔΕ - ΠΕ

10:00-11:00

Όλα λέγονται με τους Σωτήρη Παπανδρέου και Μαρίνα Ριζογιάννη

ΔΕ - ΠΕ

09:00-10:00

Πίσω από το προφανές με τον Γιώργο Παπατριανταφύλλου

ΔΕ - ΠΕ

12:00-13:00

Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ρηγόπουλο

ΔΕ - ΠΕ

13:00-14:00

Κλάφτα Χαραλάμπη, κλάφτα με τον Χρήστο Βεργανελάκη

ΔΕ - ΠΕ

14:00-15:00

Μεσημβρινή Ενημέρωση με την Κατερίνα Παπαβασιλείου

ΔΕ - ΠΕ

15:00-16:00

Στο 90΄ με τον Ιάσονα Κοτσώνη

ΔΕ - ΠΕ

19:00-20:00

Απογευματινό Μαγκαζίνο με την Καλλιόπη Λιβανού

ΔΕ - ΠΕ

20:00-21:00

Γλυκιά Συμμορία με την Αριστέα Γιάννου

ΔΕ - ΠΕ

20:00-21:00

Απ’ τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΣΑΒ

06:00-07:00

Μια ημέρα στην Αθήνα με τον Γιώργο Αποστολίδη

ΣΑΒ

10:00-11:00

Ω, τι κόσμος! με τον Κώστα Ράπτη

ΣΑΒ

11:00-12:00

Αθήνα το φελέκι σου με τους Κωστή Μοστράτο και Φίλιππο Παππά

ΣΑΒ

12:00-14:00

There She Goes με την Έλενα Βασιλακοπούλου

ΣΑΒ

14:00-14:30

Ραδιοεφημερίδα με την Ελένη Ζαμαρία

ΣΑΒ

14:30-16:00

Sport City με τους Στέφανο Λεμονίδη και Διονύση Δελλή

ΣΑΒ

18:00-19:00

Τα δικά μας απογεύματα με την Τασούλα Επτακοίλη

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΥΡ

06:00-07:00

Μια ημέρα στην Αθήνα με τον Γιώργο Αποστολίδη

ΚΥΡ

13:00-14:00

Ο επισκέπτης της έβδομης ημέρας με τον Δημήτρη Τζιβελέκη

ΚΥΡ

14:00-14:30

Ραδιοεφημερίδα με την Ελένη Ζαμαρία

ΚΥΡ

14:30-16:00

Sport City με τους Στέφανο Λεμονίδη και Διονύση Δελλή

ΚΥΡ

18:00-19:00

Τα δικά μας απογεύματα με την Τασούλα Επτακοίλη

ΚΥΡ

19:00-20:00

Solo με την Αριστέα Γιάννου

Ειδήσεις κάθε ώρα και κάθε μισή ώρα

Καθημερινά, κάθε ώρα ακριβώς μεταδίδεται δελτίο ειδήσεων. Κάθε μισή ώρα ακολουθεί σύντομο ενημερωτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων, με τα νέα της περιοχής.

Οι μουσικές επιλογές του Peloponnisos FM

Σε όλες τις ώρες που δεν αναγράφεται εκπομπή στο παραπάνω πρόγραμμα, ο αέρας του σταθμού ντύνεται με τις μοναδικές μουσικές επιλογές του Peloponnisos FM. Η μουσική συμπληρώνει το πρόγραμμα όλο το εικοσιτετράωρο, μαζί με τα τακτικά δελτία ειδήσεων.

Ένα πρόγραμμα υψηλού επιπέδου, για όλα τα γούστα και για όλες τις ηλικίες, με έμφαση στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τις δυνατές φωνές και τις εκπομπές του Αθήνα 9,84 με την καθημερινή παρουσία και την τοπική ενημέρωση του Peloponnisos FM 103,9.