Την παρουσίαση του event αναλαμβάνει ο Θοδωρής Μαραντίνης

Ο Δήμος Αναστασιάδης ετοιμάζεται να δώσει τον δικό του ρυθμό στo 9o Exclusive Live Event του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 συναντώντας επί σκηνής τη special guest της βραδιάς, Στέλλα Καλλή!

Την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 έρχεται με ακόμη μια δυναμική «Νύχτα εκτός ρυθμού» powered by ΔΕΗ και υποδέχεται τον καθηλωτικό ερμηνευτή και δημιουργό Δήμο Αναστασιάδη για ένα live γεμάτο εκπλήξεις και αγαπημένες επιτυχίες. Δίπλα του στη σκηνή του Cabaret Athens θα βρεθεί η Στέλλα Καλλή, σε μία guest εμφάνιση που θα δώσει ξεχωριστό χρώμα στη βραδιά.

Την παρουσίαση του event αναλαμβάνει ο Θοδωρής Μαραντίνης ενώ ο Θωμάς Ζάμπρας θα ξεσηκώσει το κοινό με ένα μοναδικό stand-up comedy show.