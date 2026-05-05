Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων

Σύμφωνα με ανακοίνωσε του ραδιοφωνικού σταθμού:

«Ο easy 97.2 βγαίνει ξανά στους δρόμους της Αθήνας με το Urban Bloom Tram powered by Protergia και προσκαλεί το κοινό να ζήσει την πόλη αλλιώς, με περισσότερη μουσική, χρώματα και ανοιξιάτικα vibes!

Αυτόν τον Μάιο, η Αθήνα ανθίζει… και γεμίζει ζωή!

Τον Μάιο, ο easy 97.2 βγαίνει στην πόλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και φέρνει στους δρόμους το Urban Bloom Tram powered by Protergia, ένα εντυπωσιακά διαμορφωμένο τραμ, στολισμένο με λουλούδια και φωτεινά στοιχεία. Καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, το πιο ανοιξιάτικο μέσο της Αθήνας θα μετατρέπει την καθημερινή μετακίνηση από το Σύνταγμα μέχρι την Πικροδάφνη σε μια ξεχωριστή εμπειρία.

Το Urban Bloom Tram powered by Protergia του easy 97.2 θα λειτουργεί, με την ενέργεια της METLEN, ως μια κινούμενη «όαση» στον αστικό ιστό, γεμίζοντας τη διαδρομή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών μέσα από τη μουσική του σταθμού. Είστε έτοιμοι για έναν μήνα γεμάτο live radios με τους αγαπημένους σας παραγωγούς του easy 97.2, happenings κι απρόσμενες εκπλήξεις;

Από το φως της ημέρας μέχρι τη λάμψη της νύχτας, η πόλη γεμίζει εικόνες, αρώματα και ρυθμό, με το Urban Bloom Tram powered by Protergia του easy 97.2 να μας χαρίζει μια μοναδική εμπειρία.

Γιατί αυτό τον Μάιο, η πόλη… είναι το event».