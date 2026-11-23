Το Τραμ των Χριστουγέννων powered by Protergia ταξιδεύει και φέτος στην πόλη, με τον easy 97.2 να μεταφέρει τη γιορτινή διάθεση σε κάθε διαδρομή

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, το ειδικά διαμορφωμένο τραμ του easy 97.2, που πέρυσι μάγεψε την Αθήνα, επέστρεψε, γεμίζοντας ξανά τις καθημερινές μας μετακινήσεις με μουσική, φως, εκπλήξεις και ενέργεια από την Protergia. Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα είναι εδώ και μας ταξιδεύουν στους δρόμους της πόλης παρέα με τον easy 97.2.

Ζωντανές ραδιοφωνικές εκπομπές, δώρα, χαμόγελα και η καλύτερη χριστουγεννιάτικη μουσική περιμένουν τους επιβάτες σε μια ξεχωριστή γιορτινή διαδρομή από το Σύνταγμα έως την Πικροδάφνη. Από το φως της ημέρας μέχρι τις βραδινές βόλτες στη φωτισμένη Αθήνα, το Τραμ των Χριστουγέννων powered by Protergia γίνεται μέρος της πιο γλυκιάς καθημερινότητας των φετινών γιορτών.

Ο easy 97.2 και η Protergia, με την ενέργεια της METLEN, μοιράζουν τη γλύκα των Χριστουγέννων σε όλη την πόλη, μετατρέποντας κάθε διαδρομή σε μια μικρή εμπειρία!

Μείνετε συντονισμένοι στον σταθμό των Χριστουγέννων και αναζητήστε το Τραμ των Χριστουγέννων powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας!