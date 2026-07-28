Αυτή την Πέμπτη 30/7 (19:00) στο Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

Ο Άρης παίζει μπάλα στο «γήπεδο» του Novasports! Την Πέμπτη 30 Ιουλίου στις 19:00, το Novasports Prime θα μεταδώσει ζωντανά και αποκλειστικά τον φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου ανάμεσα στην ιταλική AC Monza που αγωνίζεται στην Serie A και τον Άρη, ο οποίος διεξαχθεί στο αθλητικό κέντρο Centro sportivo Monzello – Silvio e Luigi Berlusconi. Στην περιγραφή της αναμέτρησης θα είναι ο Μιχάλης Κατσαφάδος.

Οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της προετοιμασίας των «κιτρινόμαυρων» επί ιταλικού εδάφους και τα πλάνα του προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.